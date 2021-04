Discord beëindigt overnamegesprekken met Microsoft

Het in populariteit groeiende social mediaplatform Discord heeft een einde gemaakt aan de gesprekken over een mogelijk overname door Microsoft, zo bericht zakenkrant Wall Street Journal. Het social mediaplatform kijkt nu naar een potentiële beursgang.

Het afblazen van de overnamegesprekken van Microsoft met Discord die, zoals we recent schreven, in een vergevorderd stadium leken te zijn, komt als een verrassing. Het social mediaplatform had de interesse gekregen van meerdere grote bedrijven, maar onderhandelde de laatste tijd exclusief met de techgigant uit Redmond. Als mogelijk overnamebedrag werd 10 miljard dollar genoemd.

Discord is een gratis social mediaplatform dat in eerste instantie vooral door de gaming community werd gebruikt. Het biedt onder meer chat, audio en video. Door de huidige pandemie wordt het platform ook steeds meer gebruikt door niet-gamers voor veilige verbindingen met bijvoorbeeld familieleden. In 2020 had het platform wereldwijd 140 miljoen gebruikers, twee keer zoveel als in 2019. Discord boekte vorig jaar een omzet van 130 miljoen dollar en heeft meerdere investeringen ontvangen.

Interesse Microsoft

Microsoft toonde interesse in het social mediaplatform omdat het binnen deze markt nog uitbreidingsmogelijkheden ziet. Naast het vooral zakelijk gebruikte platform LinkedIn, zou de techgigant met Discord ook voor de consumentenmarkt een belangrijk social mediaplatfiorm in handen krijgen. Te meer, omdat Discord kwalitatief beter zou zijn dan de communicatiemogelijkheden van Skype en de gaming console Xbox.

Eerder onderzocht Microsoft onder meer een mogelijke overname van de Amerikaanse activiteiten van TikTok. Dit naar aanleiding van de restricties die dit Chinese social mediaplatform kreeg opgelegd door voormalig president Trump.

Discord onderzoekt beursgang

Naar het zich laat aanzien wil Discord nu onafhankelijk blijven en wil het zich op een mogelijke beursgang richten. Volgens de Wall Street Journal is het aantrekken van de financiele topman Tomasz Marcinkowski, die eerder werkzaam was bij Pinterest, hier een voorbode van. Wordt ongetwijfeld vervolgd.