Machtsstrijd bij Toshiba: topbestuurders weg na onthullend rapport

Toshiba gaat twee bestuurders uit de raad van bestuur zetten, omdat grote aandeelhouders verantwoording eisten voor een dubieus selectieproces vorig jaar. 3D Investment Partners, een van de grootste aandeelhouder van Toshiba, riep de voorzitter van de raad van bestuur en drie andere directeuren op om af te treden na de onthullingen van het onderzoek.

De voorzitter verzet zich echter tegen de oproep. Hij erkent tekortkomingen in het bestuur, maar voegde eraan toe dat hij aan wilde blijven en het management van het conglomeraat wilde helpen reconstrueren. Ook beschuldigde hij voormalige CEO Nobuaki Kurumatani van het creëren van een “confronterende houding” tegenover aandeelhouders. “Dat is in zekere zin de onderliggende oorzaak van de huidige stand van zaken,” verweet hij de ex-CEO, die hij zo verantwoordelijk stelde voor de crisis bij het bedrijf.

Wel buitenlands geld, geen buitenlandse stem?

Het onderzoek toonde aan dat Toshiba hulp had gezocht bij de overheid in een poging om de stemming van een belangrijke aandeelhouders te beïnvloeden die zijn lijst van bestuurders installeerde. Toshiba zou samen met het ministerie samen hebben gewerkt om druk uit te oefenen op 3D Investment Partners, de op twee na grootste aandeelhouder, en op het schenkingsfonds van Harvard University.

Vrijdag ontkende de Japanse minister van Handel Hiroshi Kajiyama dat hij een voormalig senior adviseur had gevraagd om met Toshiba te praten. Hij zei verder dat het onderzoek geen definitief licht werpt op wat er is gebeurd, maar sluit niet uit dat het ministerie een eigen onderzoek zal starten.

De crisis bij Toshiba heeft opnieuw de bezorgdheid gewekt over de openheid van de Japanse economie voor buitenlandse investeerders. Het onderzoek is deel van de lange strijd tussen het management van het bedrijf en buitenlandse aandeelhouders.