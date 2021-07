Google Calendar-uitnodigingen laten je kiezen voor offline of online

Hybride werken betekent helder krijgen of meetings virtueel of fysiek zijn. Daar gaat Google Calendar nu in helpen.

Als je nu een uitnodiging stuurt in Google Calendar, dan kunnen de ontvangers nu aangeven hoe ze de meeting bijwonen. Je kiest normaal tussen ‘ja’, ‘nee’ en ‘misschien’. Dat verandert niet, maar wanneer je ‘ja’ selecteert, krijg je een dropdownmenu te zien. Hierin kun je kiezen of je het virtueel bijwoont of toch fysiek op locatie. Op die manier kun je zelf zien wat je ook alweer hebt beloofd, maar ziet ook de organisator van de meeting waar hij of zij aan toe is. Het is te zien aan een camera- of deur-icoontje bij de naam van de persoon.

Google Calendar

De andere mensen in de meeting kunnen ook zien wat iedereen heeft aangegeven. Dat is erg handig, want dat maakt het makkelijker om in te schatten of je er zelf voor kiest om op locatie te komen of toch vanuit huis in te bellen. Ook als de organisator bijvoorbeeld toch verhinderd is, weet de rest of het nodig is om een videoconferentie te starten of niet.

De mogelijkheid wordt binnenkort uitgerold. Houd er wel rekening mee dat de keuzes die mensen in hun RSVP maken alleen te zien zijn voor Google Calendar-gebruikers. Microsoft Outlook en andere agendatools tonen de iconen niet. Het is een mogelijkheid die alleen voor Google Calendar verschijnt, schrijft Engadget.

Workspace

Google is de laatste tijd veel bezig met het assisteren van mensen in het hybride werken. Zo heeft het bijvoorbeeld de Workspace-suite ook beschikbaar gemaakt voor kleine ondernemingen. Het gaat om Workspace Individual, waarmee je als fotograaf of accountant je bestaande (waarschijnlijk gratis) Google-account kunt gebruiken, maar dan met extra tools om de status van projecten bij te houden.