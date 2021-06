Google lanceert Workspace Individual voor kleine ondernemingen

Google heeft verschillende updates aangekondigd voor zijn Workspace suite. De opvallendste toevoeging is de lancering van een Workspace Individual abonnement, dat gericht is op kleine ondernemingen. De techgigant voegt ook verschillende nieuwe features toe aan onder andere Google Calendar en Meet.

Google Workspace General Manager en Vice President Javier Soltero laat weten dat Workspace Individual is gelanceerd om een gat te dichten in het commerciële aanbod van het bedrijf. De suite is ontwikkeld voor kleine ondernemingen, zoals accountants en fotografen, die mogelijk al een gratis Gmail-account gebruiken om met hun klanten te communiceren. Met Workspace Individual behouden gebruikers hun bestaande Google account, terwijl ze er verschillende tools bij krijgen voor hun onderneming. Zo kunnen ze onder andere aan de slag met slimme boekingsdiensten, gepersonaliseerde e-mail marketing en professionele videoconferenties.

Een andere nieuwe feature is Spaces voor Google Chat. Spaces ondersteunt real-time samenwerking over verschillende online omgevingen, zoals e-mail, Chat en Meet. Zo zou een gesprek bijvoorbeeld kunnen beginnen in een email en voort worden gezet in Meet. Dankzij threads voor conversaties met subonderwerpen wordt het overzicht bewaard, terwijl gebruikers aan de linkerkant van het scherm makkelijk tussen verschillende modaliteiten kunnen schakelen. “We wilden het erg makkelijk maken om naadloos te schakelen tussen verschillende modaliteiten,” zegt Workspace senior director of product management Sanaz Ahari. “We hebben een beter canvas nodig om mensen samen te brengen.”

Nieuwe features Google Meet en Calendar

Verder krijgen Meet en Calendar een paar nieuwe features. Voor Google Meet is dat een Companion Mode. Dit voegt verschillende interactiemogelijkheden toe, zoals in-meeting chats, de mogelijkheid om een hand op te steken en opiniepeilingen. Ook krijgen Google Meet hosts nieuwe moderatie-tools om bijvoorbeeld bepaalde participanten op “mute” te zetten. Aan Calendar voegt Google de mogelijkheid toe om een locatie op te geven bij reageren op een RSVP-verzoek. Op deze manier is het duidelijk of een deelnemer op locatie of virtueel deelneemt aan een vergadering.

Als laatste heeft Google ook verschillende privacy- een beveiligingsupdates op de planning staan voor Workspace. Zo wordt client-side encryptie mogelijk voor gebruikers, die strikte compliance-eisen hebben. Hierbij kunnen klanten kiezen voor Flowcrypt, Futurex, Thales of Virtru om ervoor te zorgen dat Google geen toegang heeft tot bepaalde bestanden en deze niet kan decoderen. Daarnaast rolt het bedrijf een bèta-versie uit van Trust rules for Drive. Gebruikers hebben hiermee meer controle over hoe bestanden gedeeld worden binnen het bedrijf en met externe partijen.

Tip: Google trekt teugels aan voor Chrome-extensies