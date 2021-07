EU-heffing digitale economie uitgesteld

Europese plannen voor een speciale heffing voor de digitale economie worden hoogstwaarschijnlijk opgeschort tot het najaar.

De Europese Commissie gaat waarschijnlijk de plannen voor een zogenaamde digitale heffing uitstellen tot het najaar, om zo de wereldwijde hervorming van de vennootschapsbelasting te ondersteunen, aldus Financial Times. Brussel zou deze week voorstellen indienen, maar had de datum al verschoven naar 20 juli.

De heffing was eerder deze maand voorgesteld om alle bedrijven die actief zijn in de digitale economie te laten meebetalen aan het coronaherstelfonds van 750 miljard euro. Het geld voor dat fonds moet in 30 jaar worden terugbetaald uit nieuwe belastingen, waaronder heffingen op de digitale economie en op CO2-uitstoot.

De heffing komt bovenop de nieuwe regels voor een wereldwijd belastingtarief van ten minste 15 procent dat binnen de OESO overeengekomen is. De hoogte van de heffing is nog onbekend, maar heeft andere doelstellingen dan de OESO-belastingovereenkomst en zal een veel ruimere reikwijdte krijgen.

“De commissie denkt na over hoe de historische G20-deal kan worden ondersteund. In dat verband overwegen we een mogelijk uitstel tot het najaar van het gedetailleerde voorstel over de digitale belasting,” zegt de Financial Times van een functionaris gehoord te hebben. Het definitieve besluit zal onderwerp van discussie zijn wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandag de Amerikaanse Minister van Financiën Janet Yellen ontmoet, aldus de krant.