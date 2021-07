TSMC verwacht dat chiptekot voor auto’s terugloopt

Chipfabrikant TSMC stelt dat wereldwijde chiptekorten voor auto’s vermindert. Autofabrikanten kunnen de komende weken een stijging van de chipvoorraden verwachten, stelt de CEO van het bedrijf.

In de eerste zes maanden van 2021 verhoogde TSMC zijn productie van micro-controlling units, MCUs, een belangrijk onderdeel dat wordt gebruikt voor auto-elektronica, met 30 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De MCU-productie zal dit jaar naar verwachting 60 procent hoger zijn dan in 2020.

De aankondiging van TSMC volgt op meer dan negen maanden van ernstige tekorten aan chips, die de wereldwijde autoproductie verstoorden. De crisis begon nadat autofabrikanten afgelopen herfst chiporders hadden ingetrokken, waardoor ze zonder voorraden kwamen te zitten toen de vraag weken later plotseling sterk steeg. JP Morgan schat dat de productieverlagingen door het tekort zal dalen tot minder dan een half miljoen voertuigen in het derde kwartaal, vergeleken met bijna twee miljoen in het tweede kwartaal.

Meer produceren en meer investeren

“Onze strategie is om nauwer samen te werken met onze klanten om gespecialiseerde oplossingen te creëren. We verwachten dat deze structurele vraag zal aanhouden,” zegt Mark Liu, voorzitter van TSMC. United Microelectronics Corporation, de kleinere Taiwanese rivaal van TSMC, kondigde eerder dit jaar een aanzienlijke uitbreiding van zijn productiecapaciteit aan.

De bereidheid van TSMC om opnieuw te investeren in oudere technologieën, een afwijking van de praktijk uit het verleden, maakt deel uit van een bredere strategische aanpassing. Liu kondigde ook aan dat het bedrijf bereid was te investeren in meer nieuwe fabricagefabrieken in andere landen dan Taiwan. “Er zijn nog verschillende projecten in de planning,” zei Liu, eraan toevoegend dat zulke investeringen bovenop de 100 miljard dollar komt die TSMC voor de komende drie jaar al heeft uitgetrokken.