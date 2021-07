Google stelt Play Store facturering uit

Google geeft appverkopers de mogelijkheid om zes maanden uitstel te vragen voor de verplichting om Google’s factureringssysteem te gebruiken, tot 30 maart 2022.

Vorig jaar september kwam Google met de mededeling dat vanaf 30 september 2021, aanbieders van apps in Play Store moeten voldoen aan Google’s betalingsregels. Nu meldt de techgigant dat zulke klanten daar zes maanden uitstel voor kunnen vragen.

Google wil in de Play Store een deel van de verkoopopbrengst opstrijken. Het bedrijf wil dat afdwingen door derden te verplichten de verkopen via Google’s factureringssysteem te laten gaan. Hoewel dat een voorwaarde is om de store te mogen gebruiken, lappen de meeste appverkopers dat aan hun laars. Daarom kwam Google vorig jaar met de deadline, die zelfs moet gaan gelden voor abonnementen van grote providers, zoals Netflix en Spotify.

Uitstel vanwege corona

Eerder deze maand werd Google in de VS op grote schaal aangeklaagd juist vanwege mogelijk machtsmisbruik in diens Play Store. Google zwijgt echter of die rechtszaak de reden is van de nieuwe uitstelmogelijkheid. In plaats daarvan zegt het de hand over het hart te strijken, vanwege corona: “We blijven van ontwikkelaars over de hele wereld horen, dat het afgelopen jaar bijzonder moeilijk is geweest, vooral voor degenen met technische teams in regio’s die nog steeds zwaar worden getroffen door de effecten van de wereldwijde pandemie, waardoor het voor hen moeilijker is dan normaal, om de technische updates met betrekking tot dit beleid uit te voeren.”

Vanaf 22 juli kunnen ontwikkelaars uitstel vragen. Google belooft dat het “elk verzoek zal beoordelen en zo snel mogelijk terug zal komen op verzoeken”, maar laat in het midden of uitstel op tijd gegeven zal worden.