Microsoft rondt sterk kwartaal af dankzij de cloud

Microsoft zag zijn omzet in het afgelopen financiële kwartaal flink toenemen. De techgigant boekte vooral veel omzet met zijn cloudportfolio. Daarnaast zag Microsoft meer inkomsten uit Office, LinkedIn en Microsoft Teams.

In het laatste kwartaal van zijn recente gebroken boekjaar boekte Microsoft een totale omzet van maar liefst 39 miljard euro (46,2 miljard dollar). De winst van de techgigant nam met bijna de helft toe tot een totaal van 14 miljard euro (16,5 miljard dollar). Wanneer naar het gehele boekjaar wordt gekeken, noteerde Microsoft een totale omzet van ruim 142 miljard euro (168,1 miljard dollar). De winst kwam uit op bijna 52 miljard euro (61,3 miljard dollar). Alle behaalde omzetten en winsten lagen boven de verwachting, volgens de techgigant.

Clouddiensten absolute melkkoe

De techgigant haalde veel van zijn omzet in het laatste kwartaal uit zijn cloudsegment, waar de public cloud Azure onder valt. De omzet van dit segment steeg met 30 procent naar een totaal van bijna 15 miljard euro (17,69 miljard dollar). De omzet uit alleen Azure steeg met meer dan de helft, 51 procent. Hoeveel Microsoft nu precies met zijn public cloud verdiende, is niet bekendgemaakt.

Teams populair en meer omzet uit LinkedIn

Een andere melkkoe van Microsoft is het Productivity and Business Processes-bedrijfsonderdeel. Dit segment, met onder meer Office, Microsoft Teams en LinkedIn, boekte in het vierde kwartaal een totale omzet van ruim 12 miljard euro (14,69 miljard dollar). De omzet uit Office nam in het vierde kwartaal van het recente boekjaar toe met 15 procent tot een totaal van bijna 44 miljoen euro (51,9 miljoen dollar). Volgens de techgigant wordt meer per gebruiker verdiend en wordt Office steeds meer door kleinere bedrijven gebruikt.

Teams blijft, onder meer door de huidige pandemie, zeer populair. In totaal heeft het collaborationplatform wereldwijd nu 250 miljoen maandelijkse gebruikers. De omzet uit het zakelijke social mediaplatform LinkedIn ging met 46 procent flink omhoog. Vooral door de Marketing Solutions-oplossingen die het platform biedt.

Pc- en Windows-segment onder druk

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn bij Microsoft. De omzet van de More Personal Computing nam wel toe, maar met 9 procent wel beperkt. Dit bedrijfsonderdeel is onder meer verantwoordelijk voor de omzet uit Windows, gaming, advertenties en devices. Vooral de omzet uit de OEM-versies van Windows viel tegen. De techgigant wijt dit aan een terugvallende laptop- en pc-verkoop door het gebrek aan processors. Ook wist Microsoft minder van zijn eigen Surface-laptops te verkopen.