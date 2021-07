Google eist meer inzicht in Microsoft

In de grote rechtszaak tegen Google heeft het bedrijf aan de rechter gevraagd Microsoft te dwingen meer bedrijfsinformatie te delen.

Google had al drie maanden geleden om de gedetailleerde informatie over Bing, internet Explorer en Edge geëist van Microsoft, maar beweert nu dat nog niet alle informatie ontvangen is. Google beweert de stukken nodig te hebben om te kunnen kijken of Microsoft wel echt is belemmerd in diens concurrentie met Google, of dat het bedrijf gewoon niet goed hard genoeg heeft geprobeerd.

“In het bijzonder zijn er negentien Microsoft-medewerkers in belangrijke posities met betrekking tot activiteiten in de kern van deze zaak, maar wiens bestanden Microsoft nog weigert op te zoeken,” stelt Google.

In de keuken willen kijken

Microsoft heeft op zijn beurt de rechter gemeld dat met dit aanvullende verzoek Google nu van 55 sleutelmedewerkers van Microsoft gedetailleerde informatie eist. Maar, aldus het bedrijf, Google heeft nagelaten aan te tonen waarom al die extra informatie noodzakelijk is.

Volgens Google is de kans echter groot dat de negentien zeer relevante bestanden hebben, die niet al via de anderen waren in te zien. Ze zouden zich namelijk bezig hebben gehouden met de ontwikkeling en distributie van de verschillende zoekmachines van Microsoft, alsmede de Search Advertising Business en de poging om meer toegang te bieden tot de eigen zoekmachines dan alleen de Windows-desktop.

In de VS is Google wegens machtsmisbruik aangeklaagd door een meerderheid van de staten.