IT-consultant Xebia lijft g-company in

Nederlandse consolidatie: Xebia neemt Google Cloud Premier Partner g-company over.

IT-consultant Xebia heeft g-company overgenomen. Het bedrijf zegt met de aanwinst diens Google Cloud Partnercapaciteit te vergroten en de dienstverlening uit te breiden met oplossingen als Google Workspace, waardoor het digitale transformaties nog beter kan faciliteren.

Beide bedrijven behouden hun status als Google Cloud Premier Partner en Authorized Google Cloud Training Partner. De nieuwe aanwinst zal actief blijven onder het eigen label en het bestaande management.

Kennis kopen

Xebia telt nu bijna 2.000 werknemers en neemt regelmatig andere spelers over, recent nog Oblivion. Het IT-consultancybedrijf wil door acquisities vooral groeien in het aanbod van verschillende diensten, of, zoals het zelf zegt “een verzameling merken, die elk een digitaal domein beslaan, zoals cloud, data, AI, Agile, DevOps en software consulting.”

“In 2007, toen Google zijn eerste zakelijke oplossing introduceerde, startte David Saris g-company,” vertelt Xebia. “Als eerste partner van Google in Noord-Europa is g-company met de IT-multinational meegegroeid tot een bedrijf met ruim 70 medewerkers in Maleisië, België en Nederland. In samenwerking met Google, Salesforce, Freshworks, monday.com en andere web-based oplossingen biedt g-company applicatieontwikkeling, data, machine learning, moderne infrastructuur en online werkplekdiensten aan bedrijven over de hele wereld.”

De overname door Xebia wordt de tweede binnen twee jaar voor g-company. In 2019 werd het bedrijf namelijk overgenomen door Devoteam. Kennelijk heeft die overname niet tot het gewenst resultaat geleid.