Ordina neemt IFS Probity over

IT-dienstverlener Ordina heeft consultant voor utilitiessector IFS Probity overgenomen.

De Belgisch-Nederlandse IT-dienstverlener Ordina heeft bekend gemaakt collega IFS Probity over te hebben genomen. Het Nederlandse IFS Probity is specialist op het gebied van complexe massa facturatieprocessen.

Met de overname versterkt het bedrijf de eigen positie in de utilities en mobiliteitsmarkt. “We verwachten hiermee nog beter in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals Mobility as a Service en de uitdagingen rond betalen in de utilities en mobiliteitsmarkt,” reageert Jo Maes, CEO van Ordina. De overname “biedt groeimogelijkheden bij grote en middelgrote klanten en overheden.”

Groei in niches

De acquisitie past in Ordina’s strategie om te groeien met oplossingen voor niches. De nieuwe expertise geeft organisaties “inzicht in snelgroeiende datastromen, op basis waarvan zij facturen kunnen versturen en innen over geleverde diensten, geautomatiseerd kunnen verrekenen met derden en controle op hun financiële positie kunnen verbeteren.”

Ordina, een NV, zag in het eerste half jaar de omzet met vier procent groeien naar 196 miljoen euro, 8 miljoen meer dan dezelfde periode in 2020. “De omzetstijging hebben we vooral gerealiseerd bij de overheid met onze High performance teams en in de industriesector met cybersecurity & compliance,” zei Maes daar eerder over.