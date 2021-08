‘Indiaas bedrijf wil T-Mobile Nederland overnemen’

Het Indiase bedrijf Reliance Industries van miljardair Mukesh Ambani overweegt een bod op T-Mobile Nederland van zo’n 5 miljard euro. Dat stellen bronnen van Bloomberg.

Het moederbedrijf van T-Mobile Nederland, Deutsche Telekom, wil de Nederlandse activiteiten al een tijdje verkopen. De Duitsers zouden een bod van rond de 5 miljard euro verwachten.

Tot op dit moment gaat het bij de Indiase interesse alleen nog om een verkenning. Zowel Reliance als Deutsche Telekom weigeren verder commentaar te geven, stelt Bloomberg. Deutsche Telekom werkt al een tijdje aan de verkoop van de Nederlandse tak, waar meerdere private equity-bedrijven al interesse voor getoond hebben, zoals Apax Partners, Apollo Global Management, BC Partners, Providence Equity Partners en Warburg Pincus, meldde Bloomberg eerder.

Transformatie of rendement

Reliance is met 157 miljard euro het grootste bedrijf van India in marktwaarde. Telecommunicatie is slechts een van de vele onderdelen. De aankoop van T-Mobile Nederland past in de strategie van het bedrijf om te transformeren van een conglomeraat uit de oude economie in een technologie- en e-commerce-gigant. Ambani heeft eerder gezegd dat hij de digitale tak van Reliance, Jio Platforms, wil uitbreiden in het buitenland. Daarvoor heeft hij vorig jaar meer dan 17 miljard euro aan investeringen ontvangen, onder andere van Facebook.

Telecombedrijven zijn echter ook in trek bij private equity-bedrijven, omdat de infrastructuur van zulke techbedrijven een stabiel langetermijnrendement biedt. In mei deden twee investeerder bijvoorbeeld nog een ongevraagd bod op KPN, dat werd afgewezen. Door de geruchten rond Reliance kelderde vandaag het aandeel KPN meerdere procenten.