LG koopt cybersecurity startup Cybellum

Automotive cybersecurityspecialist Cybellum is overgenomen door LG.

LG Electronics heeft vandaag bekend gemaakt dat het de Israëlische startup Cybellum heeft overgenomen. Het in 2016 gestarte bedrijf ontwikkelt software dat voertuigen en onderdelen daarvan scant op beveiligingsproblemen en -risico’s.

Voorlopig heeft LG bijna 64 procent van de aandelen gekocht. Dat aandeel wil LG in twee stappen ophogen, eind van dit jaar en eind volgend jaar. Omdat hoe langer hoe meer voertuigen verbinding maken met netwerken is “cyberbeveiliging een belangrijke barometer geworden voor de kwaliteit van de levenscyclus van een voertuig, samen met ontwerp, ontwikkeling en rijmogelijkheden,” aldus LG.

LG breidt uit in automotive

De overname is voor LG een manier om de beveiligingssystemen van de eigen infotainment- en telematicasoftware voor autofabrikanten te versterken. LG wordt hoe langer hoe actoiever in de automotive markt. Het bedrijf leverde al displays, in maart begon het de joint venture Alluto met Luxoft, om connected car-oplossingen op basis van het webOS Auto-platform aan te kunnen bieden, en in juli startte een andere joint venture, met Magna International, om elektrische aandrijflijncomponenten en -systemen voor auto’s te kunnen leveren.

De nieuwe focus valt samen met LG’s afscheid van de markt van smartphones eerder dit jaar.