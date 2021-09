Geheugenchips volgend jaar flink goedkoper

Gartner voorspelt een ‘significante prijsdaling’ in de loop van volgend jaar voor geheugenchips.

In een memo aan hardwarefabrikanten waarschuwt Gartner dat er volgend jaar meer DRAM en NAND-flash geheugenchips geproduceerd zullen worden dan noodzakelijk, waardoor hun prijzen sterk zullen dalen, zo meldt The Register.

Gartner adviseert om de prijzen van de eindproducten vast te houden en zo de extra winst te pakken, of de vrijgekomen kostprijs te benutten voor verbeteringen en zo de producten aantrekkelijker te maken.

Het onderzoeksbureau denkt dat geheugen 12 procent van de materiaalkosten van premium smartphones uitmaakt, en 35 procent van de kosten van een standaard toestellen. Bij two-socket servers is het geheugen zelfs 40 procent van de materiaalkosten.

Gartner denkt niet dat de prijsdaling zal standhouden. Een ander onderzoeksbureau, IDC, voorpelde eerder een ommekeer in de chipmarkt en een einde van de tekorten in 2023. In juli zeiden chipfabrikanten al dat het tekort volgend jaar afgelopen kon zijn.