‘Apple wil iPhones meer inzetten voor bedienen auto’s’

Apple is bezig met het ontwikkelen van een softwareplatform dat automobilisten helpt de instellingen van alle in-vehiclesystemen aan te passen. De techgigant wil hierbij voorborduren op zijn huidige CarPlay-platform voor entertainment in auto’s.

Apple is volgens Bloomberg druk bezig met het ontwikkelen van een softwareplatform dat alle instellingen binnen auto’s moet coördineren. Het platform, dat de codenaam IronHeart heeft meegekregen, moet het voor Apple-gebruikers mogelijk maken autosystemen vanaf een Apple-device, zoals de iPhone, te laten werken. Denk hierbij onder meer aan het instellen van de stoelhoogte, de armleuningen, de radio, de airconditioning en het openen en afsluiten van de auto met de functie Car Key. Via een app op de iPhone of Apple Watch worden al deze instellingen op een in de auto ingebouwd scherm geprojecteerd, waarna de bestuurder deze kan aanpassen. Met deze stap wordt het gebruik van de door de fabrikant geleverde instellingsmogelijkheden overbodig.

Uitbreiding op Apple CarPlay

De IronHeart-functionaliteit is eigenlijk een uitbreiding van het bestaande Apple CarPlay-entertainmentsysteem. Hierdoor wordt Apple CarPlay straks de centrale omgeving voor alle systemen binnen auto’s. De data die hiermee wordt gegenereerd kan Apple op den duur ook gaan verkopen aan andere bedrijven voor het maken van nieuwe applicaties of functies voor het autosysteem. Apple zou IronHeart als API aan autofabrikanten willen leveren.

Overige ontwikkelingen

Naast de ontwikkeling van deze systemen, is Apple ook waarschijnlijk bezig met het ontwikkelen van een eigen elektrische auto. Hierover is op dit moment nog weinig bekend, maar er zouden wel honderden Apple-medewerkers mee bezig zijn.

Ook concurrent Google is druk bezig met het ontwikkelen van technologie voor een in-vehiclesysteem. Deze techgigant ziet zijn Android-platform als een mooie basis hiervoor. Inmiddels zou Google op dit terrein al samenwerken met autofabrikanten als Ford, General Motors en Honda.