TCS en Jaguar lanceren initiatief voor CO2-reductie

Tata Consultancy Services (TCS) en Jaguar kondigen een samenwerking aan voor de doorontwikkeling van technologieën en concepten voor elektrische voortuigen (EV’s)

Het initiatief wordt direct verwezenlijkt met de herbenoeming van Jaguar Racing, Jaguars gevestigde Formule E-team. TCS wordt hoofdsponsor, waardoor het team vervolgt onder naam van Jaguar TCS Racing. Daarnaast belooft TCS in de komende jaren haar ervaring met grote EV-spelers gebruiken om van Jaguar TCS Racing een aanjager van elektrisch rijden en lagere CO2-uitstoot te maken.

Onderzoek staat centraal. TCS en Jaguar zeggen een platform te gaan creëren voor het onderzoek van technologieën voor elektrische voertuigen. De verzameling en analyse van gegevens over races in de Formule E, de elektrische racecompetitie waaraan Jaguar TCS Racing deelneemt, speelt een hoofdrol.

Doorontwikkeling

De organisaties stellen dat onderzoeksbevindingen bij zullen dragen aan de groei van het wereldwijde ‘EV-ecosysteem’. Hoe dat voornemen tot uiting komt is op dit moment onbekend. Wel weten we dat de organisaties zich in de komende maanden richten op een voorbereiding van het eerstvolgende EV-seizoen door de raceauto van Jaguar TCS Racing te perfectioneren. Het verbeteren van software voor energiebeheer en efficiëntie wordt genoemd.

