Google kiest voor klimaat, vermindert neutraliteit van zoekresultaten

Google Search neemt per vandaag een hardere klimaathouding aan. De werking van ’s werelds meest gebruikte zoekmachine is aangepast om zoekopdrachten rondom klimaatverandering vaker te beantwoorden met bronnen als de Verenigde Naties – bronnen die, in de woorden van CEO Sundar Pichai, betrouwbaar zijn.

In aanvulling op de nieuwe voorrangspositie voor klimaatbronnen die volgens Google betrouwbaar zijn, is het vanaf vandaag mogelijk om de CO2-uitstoot van vliegtuigreizen in Google Flights in te zien. Ook worden zoekopdrachten rondom huishoudartikelen als vaatwassers en waterkokers beantwoord met informatie over energie-efficiëntie.

Routes op Google Maps zijn aangevuld met de meest brandstofzuinige optie. Deze functie verschijnt – in tegenstelling tot het eerdergenoemde – niet vandaag, maar vanaf 2022 in Europa.

Andere vernieuwingen, waaronder een AI-toepassing voor brandstofzuinige verkeerslichten, worden in de blog van Google CEO Sundar Pichai voorgelegd.

Riskant

Hoewel Google sinds 2007 CO2-neutraal opereert en klimaatdoelen weet te stellen en bereiken, is het veranderen van zoekresultaten misschien wel de meest ingrijpende klimaatkeuze die de techgigant tot nog toe heeft gemaakt.

Google’s geschiedenis staat bol van de conflicten en miljardenboetes omtrent het onderwerp van neutrale zoekresultaten. Zo verduurde de techgigant in 2013 een van vele intensieve onderzoeken van de Federal Trade Commission, dit keer naar aanleiding van vermoedens over Google’s overtreding van Amerikaanse antitrust-wetten. Het ontwerp en de zoekresultaten van Google Search zouden een schadelijke, illegale impact op de Amerikaanse marktwending hebben. Hoewel de aanklachten uiteindelijk van tafel zijn geveegd, kwam Google er in andere gevallen minder goed vanaf.

De nu geïntroduceerde, klimaatgerichte aanpassingen zijn verwant. Uitstootinformatie in Google Flights kan invloed hebben op de marktvraag naar vluchten van bepaalde vliegmaatschappijen. Voor de presentatie van energie-efficiëntie van huishoudproducten geldt niet anders.

Het is dan ook mogelijk dat de vandaag geïntroduceerde functies in een niet-zo-verre-toekomst blijken te wrijven met Amerikaanse en Europese wetten. Daarbovenop gelden er in Nederland en Europa richtlijnen voor desinformatie. Door bepaalde bronnen als de Verenigde Naties naar voren te halen, onderscheidt Google tussen feit en fictie. Het Nederlandse kabinet ambieert juist dat “dat mensen zelf nepnieuws beter leren herkennen”.

EU-commissaris Margrethe Vestager op een persconferentie over een antitrust-zaak tegen Google (2017).

Andere tijd

Eén ding heeft Google mee: het doel van de vernieuwingen. Klimaatactie sluit naadloos aan op het belang van de Europese en Amerikaanse overheid. Bovendien zette Google in 2018 een krabbel onder de Europese ‘Code of Practice on Disinformation‘, wat inmiddels heeft geleid tot gewaardeerde bijdragen aan onderzoeken van EU-commissies naar de staat en het tegengaan van nepnieuws en disinformatie (zie ‘Final – Assessment’, sectie 3.1).

Kortom: het vergroenen van Google Search is gewaagd, maar de verhoudingen tussen Google en overheden zijn verbeterd. Het doel (klimaatactie) is in lijn met de tijdsgeest en misschien wel net zo belangrijk als het middel (aangepaste zoekresultaten), zelfs als we daarvoor op Google moeten vertrouwen om te onderscheiden tussen goed en kwaad.