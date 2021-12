‘Rian van Rijbroek bemachtigt de bestuurdersrol van Centric’

De Nederlandse IT-organisatie Centric heeft met Rian van Rijbroek vanaf 2022 een enkele erfgenaam. De gebeurtenissen die daartoe leiden zijn net zo merkwaardig als verdacht.

Gerard Sanderink is de grootste aandeelhouder en voormalig topman van Centric, een van de grootste ICT-organisaties met een Nederlandse oorsprong. Begin 2021 verliet Sanderink op 72-jarige leeftijd het bestuur van Centric.

Centric werkt regelmatig voor de Nederlandse overheid, waaronder gemeenten, De Nederlandsche Bank en de Sociale Verzekeringsbank. Het vertrek van Sanderink is een gevoelig onderwerp.

Vanwege de maatschappelijke rol die Centric vervult, tonen diverse media en politici belangstelling voor het privéleven van Sanderink. In 2019 belandde Sanderink in een juridisch conflict met zijn ex-partner, die tevens de rol van directeur van een van zijn bedrijven bekleedde.

Sanderink beschuldigde zijn ex-partner openlijk van fraude, de verduistering van geld en betrokkenheid bij de porno-industrie. Vanwege de uitspraken werd hij voor de rechter gedaagd. Sanderink is veroordeeld voor laster. Hij werd verplicht om zijn ex-partner ter compensatie te vergoeden.

Aan de dwangmaatregel hield Sanderink zich niet. Hij betaalde geen vergoedingen en bleef het contact met zijn ex-partner opzoeken. Tot eind 2020, toen een deurwaarder de telefoon in beslag kwam leggen waarmee hij smadelijke berichten over zijn ex-partner rondstuurde. Sanderink zou de deurwaarder hebben bedreigd.

Het nieuws kwam uit. De maat bleek vol. Sanderink en de medebestuurders van Centric besloten dat hij niet langer aan de top van Centric kon staan. Dus trad Sanderink af. Nu wordt duidelijk dat het leven van Sanderink een merkwaardige invloed op de bedrijfsvoering van Centrics uitoefent.

Achter gesloten deuren

Omdat Sanderink weigerde om zijn ex-partner te compenseren, legde zijn ex-partner beslag op Sanderinks aandelenkapitaal. Met de verkoop van de aandelen zou zij de dwangsommen toe kunnen eigenen. Op 30 oktober van dit jaar zou een rechter uitspreken of de verkoop kon doorgaan. De zitting heeft nooit plaatsgevonden, omdat er in de tussentijd verdoemende mails van Sanderink aan het daglicht zijn gekomen.

Volgens onderzoek van het Algemeen Dagblad (AD) bedachten Sanderink, zijn advocaten, notarissen en nieuwe vriendin een plan om de verkoop van de aandelen te stoppen in het geval dat een rechter de verkoop zou goedkeuren. Over zijn nieuwe vriendin, Rian van Rijbroek, sprak Sanderink zich voor het eerst in 2019 uit. Hij speelde een sleutelrol in de lancering van haar boek, een titel die inmiddels uit de handel is gehaald omreden van plagiaat.

Een onderdeel van het plan was de verdeling van de aandelen van Sanderink. Zijn nieuwe vriendin en Aike Schoots (commissaris van Centric, red.) kwamen in aanmerking. Zij zouden, in samenwerking met andere aandeelhouders, bezwaar kunnen maken op de dreigende verkoop van de in beslag genomen aandelen.

De overdracht vond plaats. Rian van Rijbroek en Aike Schoots werden aandeelhouders. Volgens het AD kwamen Sanderinks notarissen een week later bijeen om een nieuwe opvolgingsregel voor de stichting die de bedrijven van Sanderink beheert vast te stellen. De nieuwe regel waarborgt dat, wanneer Sanderink zich van zijn bestuurdersrol terugtrekt, een nieuw bestuur van twee personen kan worden opgericht. Het AD neemt aan dat de regel voor Aike Schoots en Rian van Rijbroek is ontworpen. Zij zouden, vanaf het moment dat Sanderink overlijdt of aftreedt, aan het roer staan van alle bedrijven die de stichting beheert, waaronder Centric.

Rian van Rijbroek als enkele bestuurder

Opvallend genoeg is Aike Schoots vanaf begin 2022 genoodzaakt om zich van het bestuur terug te trekken. Vanaf dat moment is hij 70: ouder dan de leeftijd die het regelement voor een bestuurdersrol toestaat. Dit zou betekenen dat Rian van Rijbroek, de vriendin van Sanderink, de enkele erfgenaam wordt van Centric, de stichting en alle bijbehorende organisaties.

De ex-partner van Sanderink diende een tuchtklacht in over het handelen van de notarissen en advocaten. Onderzoek naar de wettelijkheid van de aandelenoverdracht volgt. Geen van de betrokkenen waren beschikbaar voor een reactie.