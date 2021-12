Apple betaalt bonussen om overstappen medewerkers te voorkomen

Apple heeft de afgelopen tijd gigantische aandelenbonussen aan medewerkers uitgekeerd. Hiermee wil het bedrijf voorkomen dat deze medewerkers overstappen naar onder meer Meta, zo bericht Bloomberg.

Volgens Bloomberg probeert Apple de laatste tijd met man en macht te voorkomen dat getalenteerde medewerkers, vooral engineers, de overstap maken naar andere techgiganten en vooral Meta. Deze specifieke medewerkers hebben daarom de afgelopen weken extra bonussen, in de vorm van aandelen, tussen de ruim 44.000 euro (50.000 dollar) en 160.000 euro (180.000 dollar) gekregen om hen aan Apple te blijven binden.

Buiten normale arbeidsvoorwaarden om

De nu uitgekeerde bonusaandelen zijn anders dan die in de normale arbeidsvoorwaarden. Apple-medewerkers krijgen normaal een basissalaris, een cash bonus en aandelen. In totaal zouden tussen de 10 en 20 procent van de Apple-engineers in bepaalde business units de extra aandelenbonus hebben ontvangen.

Veel trekken aan medewerkers

Veel grote techbedrijven in Silicon Valley zijn op zoek naar talent. Meta zou de afgelopen maanden al ongeveer 100 Apple-engineers hebben verleid voor een overstap. Dit waren vooral medewerkers die zich met AI bezighouden.

Apple zou het de laatste tijd zeer lastig hebben zijn personeel te behouden. Onder meer omdat het een strikte return-to-office heeft. Andere techbedrijven zouden hun personeel nog steeds niet dwingen naar kantoor terug te keren.