‘Tech-startups in logistieke technologie krijgen meer investeringen’

Tech-startups die zich bezighouden met het ontwikkelen van digitale technologische oplossingen voor logistieke processen krijgen steeds meer investeringen. Dit constateert zakenkrant Wall Street Journal. Deze interesse is vooral het gevold van de huidige mondiale logistieke crisis.

Uit onderzoek van de Amerikaanse zakenkrant komt naar voren dat het aantal investeringen in tech-startups van digitale technologie voor logistieke processen, de supply-chain, in het afgelopen jaar flink is toegenomen.

Toegenomen investeringen

Op basis van data van data-analist PitchBook Data constateert de krant dat tech-startups voor logistieke technologie in de eerste drie maanden van dit jaar een bedrag van ruim 21 miljard euro (24,3 miljard dollar) aan investeringen hebben binnen geharkt. Dit was meer dan de helft van het in het hele jaar 2020 opgehaalde totaalbedrag. Uiteindelijk heeft dit ook opgeleverd dat het aantal tech-startups voor logistieke processen de ‘unicorn’-status met een waarde van meer dan 1 miljard dollar flink is toegenomen.

De tech-startups voor de logistieke sector krijgen niet alleen investeringen van private investeringsmaatschappijen, maar ook van andere spelers. Denk daarbij aan grote multinationals uit de logistieke sector als rederij A.P. Moller-Maersk A/S en het Amerikaanse bedrijfsconglomeraat Koch Industries.

Interessante logistieke tech-startups

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de investeringen in logistieke tech-startups zich vooral richten op die bedrijven die bezig zijn met tools voor het managen van opslagruimtes, het matchen van vrachtladingen met de beschikbare transportkwaliteit en het uitzoeken van de meest kostenbesparende transportroutes.

Andere tech-startups die interesse wekken van investeerders, zijn onder meer die bedrijven die tools ontwikkelen voor onder meer het stroomlijnen van aanvoerlijnen en het bereiken van meer efficiency in distributie.

Klein nadeel

De toenemende interesse tech-startups voor de logistieke sector heeft ook een klein nadeel, zo geeft de Wall Street Journal aan. Vroege investeerders in deze bedrijven zijn nu minder geneigd uit te stappen, omdat de verkoop van een ‘unicorn’ lastiger is dan wanneer deze bedrijven deze status nog niet hebben. Dit betekent dat zijn hun investeringen nog niet te gelde kunnen maken.