Google lanceert Topics API, alternatief voor cookies en mislukte FLoC

Google hoopt rond april een testfase van de Google Topics API te lanceren. De Topics API brengt het internetgedrag van gebruikers in kaart om gepersonaliseerde advertenties te pushen. Vergelijkbaar met cookies, maar — volgens Google — in lijn met wereldwijde privacywetten.

Google is medeafhankelijk van gepersonaliseerde advertenties. De organisatie gebruikt gegevens over internetgedrag om waardevolle advertentieposities te verkopen. Die gegevens worden sinds jaar en dag verzameld met third-party cookies. Daar hoopt Google een punt achter te zetten. Ergens in de komende jaren worden cookies geblokkeerd in Chrome.

De stap is nog niet te zetten. Eerst moet er een acceptabel alternatief op tafel liggen. Dat alternatief werd in 2021 gepresenteerd: FLoC (Federated Learning of Cohorts). Google wilde gebruikers met vergelijkbaar internetgedrag in groepen indelen. De groepen werden het doelwit van gerichte advertenties. FLoC schoot in het verkeerde keelgat van WordPress, GitHub, Amazon en alle grote browsers. De meeste organisaties weigerden de technologie te implementeren. Google ging terug naar de tekentafel. Nu, een jaar later, is de tweede poging gereed: Google Topics API.

Hoe werkt de Google Topics API?

De Topics API analyseert browsergeschiedenis om de interessegebieden van een browsergebruiker te bepalen. Beland de gebruiker op een site met de Topics API, dan deelt de API drie willekeurige interessegebieden met de site. Zo kan de site gepersonaliseerde content aanbieden, waaronder advertenties.

Google belooft dat gebruikers hun interessegebieden kunnen inzien en wijzigen. De organisatie voegt toe dat de feedback van FLoC is verwerkt. In tegenstelling tot FLoC wordt de Topics API onderworpen aan een langdurige testfase en terugkoppelingen van partners en internetgebruikers. Het plan is om de testfase van de Topics API in april te lanceren. Google publiceerde een technische beschrijving van de API op GitHub.