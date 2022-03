Apple stopt verkoop in Rusland

Apple-producten worden niet langer geleverd aan Russische consumenten.

Consumenten die vanuit Rusland een Apple device proberen te kopen worden doorverwezen naar een website met de boodschap dat de levering onmogelijk is.

Mykhailo Fedorov, de vicepremier van Oekraïne, schreef eind vorige week een brandbrief aan Apple CEO Tim Cook. Fedorov verzocht Cook om de Apple Store en dienstverlening voor Russische klanten te beëindigen. Fedorov benadrukt dat het initiatief “de jonge en actieve bevolking van Rusland zal motiveren om militaire agressie tegen te werken.”

De vraag is beantwoord. Sinds vanavond weigert Apple om producten aan Russische consumenten te leveren. Bestellingen vanuit Rusland worden voorlopig gestaakt.

Apple steunt Oekraïne

“We zijn enorm ongerust over de Russische invasie in Oekraïne”, deelt Apple in een officiële verklaring. “Alle productverkoop in Rusland is gepauzeerd. Vorige week brachten we een einde aan de export van producten naar Rusland in het saleskanaal. RT News en Sputnik News (mediakalen, red.) zijn niet meer verkrijgbaar in App Stores buiten Rusland.”

