Netsuite heeft tijdens SuiteConnect Londen bekendgemaakt dat NetSuite Analytics Warehouse nu beschikbaar is in elf additionele landen, waaronder Nederland. Andere landen waar de oplossing beschikbaar komt zijn Denemarken, Dubai, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Met het beschikbaar maken van NetSuite Analytics Warehouse krijgen veel meer NetSuite-klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van de geavanceerde rapportages die het analytics platform biedt.

Net zoals bij NetSuite Enterprise Performance Management (EPM) heeft het gewinkeld bij moederbedrijf Oracle. NetSuite heeft Oracle Analytics Cloud, dat gebouwd is bovenop de Oracle Autonomous Data Warehouse, gebruikt als basis voor de ontwikkeling van het eigen Warehouse.

Het grote verschil is dat Oracle Analytics Cloud een zelfstandige oplossing is waar je bestaande processen en oplossingen aan kan koppelen. NetSuite Analytics Warehouse is daarentgen een volledig geïntegreerde oplossing binnen het NetSuite-platform. Het biedt dan ook out-of-the-box analyses van ERP (Enterprise Resource Planning)-omgevingen. Het kan uiteraard nog steeds integreren met oplossingen van derden, zoals Google Analytics, Shopify en vele andere.

Door data samen te brengen vanuit meerdere oplossingen én het ERP-systeem, kunnen vaak waardevolle inzichten ontstaan. Bijvoorbeeld hoe een productieproces of orderproces efficiënter en sneller kan verlopen. Bijvoorbeeld door bepaalde systemen aan elkaar te knopen, of bepaalde acties eerder in te starten. Of simpelweg om meer inzicht te krijgen in wat beter verkoopt met bepaalde marketingacties.

NetSuite Analytics Warehouse Multi-instance Connector

Ook stond Netsuite tijdens SuiteConnect stil bij de multi-instance Connector. Dat is een nieuwe tool waarmee gebruikers meerdere NetSuite instances met elkaar kunnen verbinden binnen het Analytics Warehouse. Het resultaat is analytics vanuit meer invalshoeken en op basis van meer data. Als voorbeeld noemt NetSuite organisaties met franchisers die hun eigen NetSuite-omgeving hebben, maar ook private equity firma’s, of organisaties die door overnames met meerdere NetSuite-omgevingen werken.

Dit product is echter enkel beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Waarom dat is, is ons niet helemaal duidelijk. Ook is er in principe geen noodzaak toe, want organisaties kunnen NetSuite ook gewoon als multi-tenant gebruiken en meerdere NetSuite-omgevingen draaien binnen dezelfde instance.

