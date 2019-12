Xerox doet nieuw bod op HP bij aandeelhouders

Xerox is naar de aandeelhouders van pc- en printerfabrikant HP gestapt met een nieuw bod op het bedrijf. Volgens Mercury News hield Xerox op maandag een presentatie voor de aandeelhouders van HP, waarin het 17 dollar per aandeel en de helft van de aandelen van het resulterende fusiebedrijf bood.

Het bestuur van HP weigerde eerder een bod van hardwarebedrijf Xerox. Xerox, dat veel kleiner is dan de pc-fabrikant, schatte de waarde van HP volgens het bestuur te laag in.

Toch probeert Xerox het opnieuw, ditmaal door de aandeelhouders van HP aan te sporen om druk te leggen op het bestuur. Xerox verwacht dat een aandeel in het fusiebedrijf dat uit de overname zou voortkomen, zo’n 31 dollar waard zou zijn, aanzienlijk meer dan de 20 dollar dat een aandeel in HP momenteel opbrengt.

Xerox verwacht grote omzetgroei

Printer- en kopieermachinefabrikant Xerox spiegelde de aandeelhouders een omzetgroei van 1 tot 1,5 miljard dollar aan in drie jaar tijd. Daarnaast verwacht Xerox om met kostenbesparingen nog eens 3 miljard toe te voegen aan de waarde van beide bedrijven.

Volgens Xerox zou de overname een goede manier zijn om de economische druk van een slechts langzaam groeiende printermarkt te ondervangen. Het bedrijf heeft al de steun van investeerder Carl Icahn, die vier procent van HP en elf procent van Xerox bezit.

Het oorspronkelijke bod van Xerox bedroeg zo’n 33,5 miljard dollar, 17 dollar per aandeel en 0,137 Xerox-aandelen per HP-aandeel. Dat kwam neer op 22 dollar per aandeel in waarde, wat het bestuur van HP als te weinig ziet.

HP heeft er geen zin in

Verschillende analisten zeggen tegen Mercury News dat ze niet verwachten dat HP meegaat in het nieuwe bod. Er zou teveel kwaad bloed tussen de twee bedrijven zitten.Bovendien ziet het bestuur van HP de strategie van Xerox als veel te agressief en ronduit “vijandig”.

Xerox noemt de houding van HP zelf “volstrekt onlogisch”. Het bestuur van HP zou bovendien “misleidende statements” maken.