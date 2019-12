Rechter: HP zat fout bij blokkeren cartridges

HP is in hoger beroep op de vingers getikt door de rechter om het blokkeren van 123inkt-huismerk printercartridges in 2016. HP heeft volgens de rechter “onrechtmatig gehandeld” en klanten niet voldoende geïnformeerd, schrijft 123inkt in een persbericht.

Een firmware-update maakte het op 16 september 2016 opeens onmogelijk om printercartridges van derden in HP-printers te gebruiken. Klanten van 123inkt konden opeens niet meer printen. De update zorgde er namelijk voor dat de printer de chips in de cartridges niet meer kon lezen.

‘Veiligheidsrisico’

Volgens HP gebeurde de blokkade in een poging om het gebruik van gekloonde of gekopieerde cartridges in te dammen. Dat levert “kwaliteits- en veiligheidsrisico’s op”, schreef het bedrijf toen in een blogpost. De blokkade zou alleen gericht zijn op “cartridges met gekloonde chips die niet getest zijn”.

De update werd twee weken later teruggedraaid.

Gedupeerde klanten richtten kort daarna een stichting op, Stichting 123inkt-huismerkklanten, om verhaal te halen bij HP. De stichting wil een vergoeding voor de geleden schade, maar ook om “dit soort problemen in de toekomst te voorkomen”, schrijft 123inkt.

Toch rolde HP in 2019 opnieuw een firmware-update uit met een soortgelijk effect, ditmaal voor Officejet printers.

Rechter: HP is aansprakelijk

De stichting spande in 2016 een rechtszaak aan tegen HP. In eerste instantie sprak de rechtbank Amsterdam zich uit in het voordeel van HP.

Het Hof Amsterdam besloot dinsdag in hoger beroep dat HP toch “onrechtmatig heeft gehandeld”. Ook is HP aansprakelijk voor de schade die door klanten werd geleden.

Wat de precieze omvang van die schade is, daar moet volgens de Stichting 123inkt-huismerkklanten nog naar gekeken worden.

“123inkt.nl beraadt zich op nadere juridische stappen om een verbod te krijgen op het (tijdelijk) blokkeren van niet originele cartridges door HP, zodat HP op deze manier geen monopolie kan creëren”, besluit de stichting.