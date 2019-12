Microsoft gunt zichzelf meer tijd voor nieuwe Windows 10-functies

Microsoft herziet de manier waarop het nieuwe functies aan Windows 10 toevoegt. De veranderingen lijken er vooral op gericht om haastwerk te voorkomen en een stabiele gebruikservaring te verzekeren.

Concreet worden nieuwe functies voortaan losgekoppeld van specifieke Windows-releases, en worden ze in plaats daarvan pas afgeleverd “wanneer ze klaar zijn”. Dat schrijft Brandon LeBlanc, senior program manager van het Windows Insider-team, in een blogpost waar Computerworld over bericht.

“Hoewel functies in de actieve ontwikkelingstak mogelijk gepland zijn voor een toekomstige Windows 10-release, zijn ze niet langer gekoppeld aan een specifieke Windows 10 release”, verduidelijkt LeBlanc.

“Nieuwe functies en OS-verbeteringen die in deze tak tijdens deze ontwikkelingscycli zijn aangebracht, verschijnen in toekomstige Windows 10-releases wanneer ze gereed zijn. En we kunnen deze nieuwe functies en OS-verbeteringen leveren als volledige OS-buildupdates of onderhoudsreleases.”

Nieuw updateritme

Microsoft voerde met de introductie van Windows 10 1909, ofwel de November 2019 Update, reeds een belangrijke wijziging door aan het updateproces, door die release als cumulatieve onderhoudsupdate aan te bieden aan gebruikers die reeds op de rechtstreekse voorganger, Windows 10 1903, zaten. De update was bovendien erg licht in nieuwe functies en vooral op stabiliteit gericht, waardoor de vergelijking met het servicepack van weleer snel werd gemaakt.

Het loskoppelen van nieuwe functies van specifieke releases lijkt een nieuwe stap in het verbeteren van de updatekwaliteit van Windows 10. Microsoft koppelde nieuwe functies tot nu toe altijd heel publiek aan aankomende nieuwe releases. Dat zorgde al eens voor vertraging van een update of dat nieuwe functies eigenlijk nog niet helemaal klaar waren bij lancering. Uitzonderlijk werd de beslissing gemaakt om een nieuwe functie alsnog uit te stellen tot een volgende update.

Kwaliteit verzekeren

Door functies en releases los te koppelen van elkaar, en nieuwe features pas uit te rollen wanneer ze klaar zijn, gunt Microsoft zichzelf meer ruimte om de kwaliteit te verzekeren. Het stelt tegelijk evenwel ook de toekomst van Microsofts grote feature-updates in vraag.

De nieuwe aanpak met Windows 10 1909 was al een duidelijke indicatie van een nieuwe strategie, maar als we LeBlanc zijn woorden goed interpreteren, kunnen nieuwe functies voortaan in principe elke maand worden toegevoegd via een onderhoudsupdate.