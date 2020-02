Microsoft past opnieuw roadmap conferentiesysteem Surface Hub 2 aan

Microsoft blijft schuiven met de roadmap van zijn Surface Hub 2. Waar er voor dit jaar nog een Surface Hub 2X op het programma stond, lijkt die nu te zijn geschrapt. Microsoft stelt in 2020 nog wel de 85 inch Surface Hub 2S uit te brengen en een grote software-update voor bestaande modellen.

Microsoft begon vorig jaar juni met het leveren van de 50 inch versie van de Surface Hub 2S. Voor dit jaar stonden er eigenlijk twee nieuwe versies op het programma, de grotere versie van de 2S, de 85 inch Surface Hub 2S. Daarnaast zou er een Surface Hub 2X komen met een aantal nieuwe features, waaronder het roteren van het scherm en ondersteuning voor meerdere gebruikers die tegelijk (fysiek) op het grote scherm werken.

Geen Surface Hub 2X

Nu is duidelijk geworden uit een uitgelekte presentatie voor partners dat de Surface Hub 2X van de roadmap is verdwenen. Die is uitgesteld of simpelweg geschrapt, daarover moet Microsoft nog wat duidelijkheid verschaffen.

Microsoft zegt zelf voor dit jaar te focussen op de lancering van het 85 inch model van de Surface Hub 2S. Daarnaast komt er een grote Windows besturingssysteem-update waarin de bestaande modellen nieuwe features krijgen en de nodige verbeteringen op basis van feedback van klanten.

Onder deze nieuwe features IT-integratie en nieuwe uitrol- en beheer-mogelijkheden. Of de features die met 2X beloofd waren ook onderdeel uitmaken van de Windows 10 OS-update is nog niet duidelijk. Er was eerder ook sprake van een losse betaalde upgrade van bepaalde features, mogelijk kiest Microsoft daar alsnog voor.

