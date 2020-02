HP komt met rechtenplan voor aandeelhouders tegen overname Xerox

HP heeft een plan opgezet waarin de rechten van aandeelhouders uiteengezet worden, om de overname door Xerox tegen te houden. Het document moet aandeelhouders een vergrote zeggenschap geven in het geval van een overname van meer dan 20 procent van de aandelen van HP door een externe partij.

Xerox dreigde eerder al om direct naar belangrijke aandeelhouders van HP te stappen om hen te overtuigen van een overname. HP laat in een verklaring weten dat het plan “bewaakt tegen dwangtactieken om controle te bereiken zonder alle aandeelhouders een aangewezen premie voor die controle te betalen,” Het programma zou een fusie of overname niet direct blokkeren, maar zou “Xerox (of iedereen die anders het bedrijf wil verwerven) aanmoedigen om met de raad te onderhandelen,” meldt HP.

HP nog niet overtuigd

Xerox wist eerder al te melden dat het binnenkort een tender voor de aandelen van HP gaat indienen, gewaardeerd op 24 dollar per aandeel. Voor elk aandeel van HP zou een aandeelhouder namelijk 18.40 dollar in cash en 0.149 aandeel van Xerox krijgen.

HP was niet onder de indruk, en toont zich dus nog strijdvaardig. “Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn we zeer bezorgd over de agressieve en overhaaste tactiek van Xerox, en elk proces dat niet gebaseerd is op volledige informatie is een bedreiging voor onze aandeelhouders,” zei Chip Bergh, chairman bij HP, in een statement.