Xerox plant drastische reorganisatie raad van bestuur HP

Xerox heeft aangekondigd dat het 11 nieuwe leden voor de raad van bestuur van HP gaat nomineren, in een poging om de geplande overname van HP doorgang te laten vinden. Het moge duidelijk zijn dat het ondertussen om een 100% hostile takeover gaat.

De pogingen van Xerox om HP over te nemen zijn tot nu toe bijna allemaal mislukt. In november vorig jaar kwamen de eerste berichten binnen over een mogelijke overname, maar ondertussen is er voor Xerox dus nog geen succes behaald. HP maakte het argument dat het bod van Xerox, van 33,5 miljard dollar, HP ontzettend onderwaardeerde. Vervolgens dreigde Xerox ermee om het bod direct naar de aandeelhouders van HP te brengen, als er geen overeenkomst zou worden bereikt tussen de topmensen van beide bedrijven.

De nieuwe tactiek van Xerox luidt het volgende hoofdstuk in de saga in. Xerox gaat proberen om de 11 potentiële nieuwe bestuurders op de aandeelhoudersvergadering van HP voor te stellen. Dit komt erop neer dat Xerox de volledige raad van bestuur wil vervangen, aangezien er nu 12 leden zijn en er later dit jaar één van die groep zal opstappen. Onder meer topmensen van United Airlines, Verizon, Novartis en Export-Import bank van de VS werden genoemd als opties.

Steun van aandeelhouders?

Eerder werd al duidelijk dat Xerox de steun heeft van Carl Icahn, de activistische investeerder die 11 procent van HP in handen heeft op dit moment. Icahn stelt dat er andere aandeelhouders zijn die ondertussen meer beginnen te voelen voor de overname.

“De aandeelhouders van HP hebben ons verteld dat ze geloven dat ons overnamevoorstel een enorme waarde zal opleveren, en daarom hebben we 24 miljard dollar aan bindende financieringsverplichtingen en een lijstvan hooggekwalificeerde directeurskandidaten opgesteld,” zegt Xerox CEO John Visentin.

HP sloeg terug de de bekendmaking van het nieuws: “Deze nominaties zijn een egoïstische tactiek van Xerox om hun voorstel te bevorderen, waardoor HP aanzienlijk wordt onderschat en er betekenisvolle risico’s ontstaan ten nadele van de aandeelhouders van HP”.

De strijd tussen Xerox en HP lijkt nu dus echt losgebarsten. De aandeelhoudersvergadering, die komende zomer zal plaatsvinden, zal meer duidelijkheid geven over hoe de verhoudingen liggen tussen de twee bedrijven.