Xerox geeft niet op: drie miljard extra voor overname HP

De soap die de overname van HP door Xerox ondertussen aan het worden is, heeft weer een nieuw hoofdstuk: Xerox heeft zijn bod met 3 miljard verhoogd tot zo’n 36,5 miljard dollar (ongeveer 33,4 miljard euro).

Dit weet The Register vandaag te melden. Het nieuwe bod komt neer op zo’n 24 dollar per aandeel, in plaats van de 22 dollar die daarvoor werd geboden. Ondertussen is Xerox de aandeelhouders van HP direct aan het aanspreken om ze te overtuigen van het bod. Xerox stelt dat het meerdere keren persoonlijk heeft gesproken met een aantal van de grootste aandeelhouders van HP.

“Deze aandeelhouders verklaren consequent dat ze het verbeterde rendement, de verbeterde groeivooruitzichten en het best-in-class human capital willen wat beschikbaar wordt bij de combinatie van Xerox en HP. Het vandaag aangekondigde overnamebod zal deze aandeelhouders in staat stellen het overtuigende bod van Xerox te accepteren, ondanks de consequente weigering van HP om deze kans te benutten,” liet Xerox weten.

Directe winst voor aandeelhouders

Het nieuwe bod geeft aandeelhouders volgens Xerox onmiddellijke financiële winst en een aandeel in een groter, gecombineerd bedrijf. Bovendien is er een hoop synergy te bereiken bij een fusie, volgens Xerox ter waarde van zo’n 2 miljard dollar (1,8 miljard euro). Deze besparingen zouden onder ander bestaan uit besparingen op personeel en de consolidatie van leveranciers.

Ondertussen is het spel tussen Xerox en HP al bezig sinds het najaar van 2019, toen Xerox een eerste bod deed. Ondertussen weigerde HP al een aantal keren, onder meer omdat het bedrijf zich ondergewaardeerd voelde door Xerox. Aan de andere kant deed Xerox al wat plannen uit de doeken die bij een overname werkelijkheid moeten worden.

Een reactie van HP op het nieuwe bod blijft vooralsnog uit. Uiteraard zal Techzine berichten over nieuwe ontwikkelingen.