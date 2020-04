Google Classroom erg populair door coronavirus

Google Classroom is sinds afgelopen week een van de meest populaire apps voor mobiele apparaten. De app helpt studenten op afstand een les te volgen en opdrachten te maken. Door het coronavirus zitten scholieren wereldwijd thuis. Docenten zetten Google Classroom in om het onderwijs online door te laten gaan.

In Google Classroom worden Google Drive, Google Spreadsheets, Google Documenten en Google Presentaties gecombineerd tot één dienst, met extra functionaliteiten voor docenten. Zo kunnen onderwijzers opdrachten uitzetten via Google Classroom en feedback en cijfers geven aan leerlingen.

Leerlingen zijn minder gecharmeerd van de app. Google Classroom krijgt massaal reviews van 1 ster in de Play Store en App Store. Veel van deze reviews bevatten het commentaar dat de leerlingen het niet op prijs stellen dat hun vrije weken door het coronavirus alsnog worden gevuld met schoolwerk door Google Classroom.

Die reviews hebben verder weinig invloed op de populariteit van de app. Inmiddels is de app wereldwijd al 50 miljoen keer gedownload. In de Verenigde Staten staat de app in de top vijf van meest gedownloade apps de afgelopen paar weken. Ook in Nederland staat de app hoog in de ranglijsten.

Cloudiensten onder hoge druk

De populariteit van clouddiensten is niet alleen maar gunstig voor providers, omdat de piek in een keer heel hoog is kunnen ze de vraag lang niet altijd aan. Dit zorgt voor een hoge druk op de capaciteiten van cloudleveranciers. Microsoft meldde vorige week dat het gebruik van hun clouddiensten met 700 procent is toegenomen.

Dit zorgt bij verschillende diensten voor problemen en voor een hoge druk op datacenters. Het dataverkeer bij het Nederlandse Internet knooppunt AMS-IX kreeg nog niet eerder zoveel data te verwerken. Afgelopen zondag werd daar tijdens de piek 7,88 terabit per seconde verwerkt.