Dataverkeer nog nooit zo hoog op Amsterdamse internethub

AMS-IX, het Nederlandse internetknooppunt in Amsterdam, heeft nog nooit zulke hoeveelheden dataverkeer gezien als nu. Afgelopen zondag werd er 7,88 terabit per seconde verwerkt aan gegevens, wat een all-time high is voor het knooppunt.

Het record is uiteraard een gevolg van de coronacrisis, waardoor er veel minder gebruik wordt gemaakt van mobiel internet ten opzichte van de vaste verbindingen die via Amsterdam lopen. Vanaf 10 maart nam het verkeer toe naar gemiddeld zo’n 56,3 petabyte per dag, terwijl in februari nog hoeveelheden rond de vijftig petabyte gemeten werden. Veel techbedrijven merken ook een sterke toename aan internetverkeer. Thuiswerkers in Nederland maken bijvoorbeeld meer gebruik van VPN-servers. Ook worden collaboration-tools als Microsoft Teams en Slack veel meer ingezet.

Roaming sterk afgenomen

Omdat een groot deel van de landen vanwege het coronavirus reisverboden of -beperkingen hebben afgekondigd is het verkeer op het platform voor mobiele roaming, de GRX, dan ook sterk afgenomen. Mensen die normaliter in het buitenland van mobiel internet gebruik zouden maken zitten nu voor een groot deel thuis door de maatregelen.

Op de GRX werd begin februari per dag nog gemiddeld zo’n 433 terabyte aan dataverkeer gemeten. Die hoeveelheid bleek vorige week min of meer gehalveerd te zijn, toen werd dagelijks slechts gemiddeld 220,51 terabyte gemeten.