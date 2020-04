Poly kondigt Bluetooth headset voor Microsoft Teams aan

Net als andere merken komt Poly ook met de aankondiging van een nieuw product dat goed van pas komt bij thuiswerken. De nieuwe Voyager 4245 Office headset is een Bluetooth headset bedoeld voor gebruik met Microsoft Teams. Dit is ondertussen al het vijftiende model van Poly dat Teams-opties heeft.

De Poly Voyager 4245 Office is dus de nieuwste in de line-up van Microsoft Teams-gecertificeerde headsets van Poly. Vanaf mei 2020 zal de headset beschikbaar zijn in de VS, een datum voor Europa is niet precies duidelijk. Volgens Poly biedt de headset gebruikers het maximale wat mogelijk is voor draadloze connectiviteit, gebruiksgemak en audiokwaliteit.

Gebruiksgemak prioriteit

Zo heeft de nieuwe headset een verwisselbare batterij met het oog op onbeperkte gesprekstijd. Ook is er three-way connectiviteit, waarmee schakelen van PC naar een telefoon mogelijk wordt. Op die manier kan de headset dus gebruikt worden voor alle doeleinden die er op kantoor normaliter gewenst zijn. Ook is er een versie met een dedicated Teams-knop voor makkelijke synchronisatie met de applicatie.

“De rol die duidelijke, begrijpelijke spraakcommunicatie in onze werkervaring speelt, is nu meer dan ooit aan het evolueren”, meldt Christine Roberts, senior VP en general manager of Enterprise Headsets bij Poly. “De Voyager 4245 Office voegt zich bij ons uitgebreide portfolio voor Teams, als onderdeel van onze langdurige samenwerking met Microsoft, om de productiviteit van de gebruiker overal te kunnen verhogen”.

Microsoft Teams zit door de coronacrisis nogal in de lift. De collaboration-dienst meldde eerder een ongekende stijging te hebben gezien in gebruikers. Ondertussen zijn er zo’n 44 miljoen gebruikers actief op het platform, wat een stijging van zo’n 12 miljoen gebruikers betekende voor Teams.