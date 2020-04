‘Productie Apple’s nieuwste iPhone maand uitgesteld’

Apple begint een maand later dan gepland met de productie van de nieuwe iPhone.

Dat stelt The Wall Street Journal op basis van bronnen. Volgens de krant zou Apple de iPhone 12-productie in de tweede helft van 2020 met maar liefst 20 procent verminderen. Apple onthult meestal nieuwe iPhone-varianten in september, de release vindt doorgaans in dezelfde maand plaats. De gerapporteerde productievertraging zou de lanceringsdatum van het model van dit jaar kunnen verschuiven naar november of mogelijk begin december. Een van de redenen voor de productievertraging- en vermindering is de verstoringen in de supply chain die Apple naar verluidt heeft ondervonden.

LG, het bedrijf dat cameramodules maakt voor de nieuwe iPhone, zou vorige maand de activiteiten in een van de fabrieken tijdelijk hebben opgeschort. Apple engineers die aan de iPhone 12 werken, moesten de afronding van het ontwerp uitstellen omdat de samenwerking met de leveranciers moeilijker verloopt.

Een andere, mogelijk grotere factor achter de beslissing van Apple om de productie te beperken, is de impact van het coronavirus op de klanten. Naar verluidt geven mensen nu minder geld uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Naar verwachting boekt Apple in het tweede kwartaal van 2020 ongeveer 53 miljard dollar (49 miljard euro) omzet, dit is een 7,9 procent daling ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

De iPhone 12

De iPhone 12, zoals de telefoon wordt genoemd in leaks, wordt uitgebracht in vier edities met schermafmetingen variërend van 5,4 inch tot 6,7 inch. Ten minste enkele van de modellen zullen naar verwachting ondersteuning bieden voor 5G. MacRumors heeft vorige maand een vermeende benchmarktest van de nieuwe iPhone gekregen. Uit die benchmark kunnen we concluderen dat single-core prestaties 25 procent beter zijn, en de multi-core prestaties 33 procent beter zijn dan de huidige iPhone 11.

Het lijkt erop dat Apple alle in 2020 geplande smartphones dit jaar ook daadwerkelijk zal uitbrengen. Maar dat geldt misschien niet voor de iPad line-up. Volgens een recente lek heeft Apple besloten om de release van zijn eerste 5G-tablet te verschuiven naar 2021.