Google vertraagt Android 11 met een maand

De previewperiode van Android 11 zal nog een maand langer duren dan gepland, laat Google weten. De release van de bètaversie van het mobiele OS wordt daarmee verschoven naar 3 juni 2020.

Met de release van de Developer Preview 3 in april, was in eerste instantie een einde gekomen aan de speciale builds voor ontwikkelaars. De eerstvolgende stap zou het uitrollen van een besloten bèta zijn in begin mei. Die versie is verschoven naar 3 juni, waardoor ook de daaropvolgende geplande bètaversies een maand later zullen uitkomen dan gepland.

De laatste bètaversie (versie 3) staat nu op de planning voor augustus 2020. Daarmee wordt het een behoorlijk strak schema voor Google om de geplande release van Android 11 voor consumenten nog in het derde kwartaal van dit jaar te houden zoals gepland. Vooralsnog blijft dat plan wel staan, maar was de keuze om de voorgaande bètaversies uit te stellen een logische keuze gezien de huidige omstandigheden met het Coronavirus:

“Op het moment dat we begonnen met het plannen van Android 11, hadden we de huidige veranderingen die ons allemaal raken niet verwacht. Deze hebben ons uitgedaagd flexibel te zijn en nieuwe manieren te vinden om samen te werken, voornamelijk met onze community van ontwikkelaars. Om die uitdagingen aan te kunnen gaan, zullen we vandaag Developer Preview 4 uitbrengen en de eerste bètaversie verplaatsen naar 3 juni”, aldus Google.

De Developer Preview 4 van Android 11 brengt in vergelijking met de voorgaande drie releases weinig nieuws. Wel gaat de release gepaard met een reeks bugfixes en een paar aanpassingen aan sommige API’s.