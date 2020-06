Zebra voegt social distancing-waarschuwingen toe aan mobiele devices

Zebra Technologies voegt een waarschuwingsfunctie toe aan mobiele computers van werknemers in magazijnen en fabrieken. De feature licht de medewerkers in wanneer er onvoldoende afstand gehouden wordt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Werknemers moeten een apparaat met zich mee dragen, bijvoorbeeld op hun riem. Als twee apparaten te dicht bij elkaar komen, tussen de 1,8 en 3 meter, klinkt er een geluidssignaal. De medewerkers weten dan meteen dat ze afstand moeten houden. Als ze deze waarschuwing negeren, wordt de toon herhaald totdat er genoeg afstand is tussen de twee apparaten. Sommige apparaten hebben naast een geluidstoon ook een trilfunctie.

Er is al eerder geprobeerd om zulke functies toe te voegen aan smartwatches en andere gadgets. Het grote verschil met zulke opties is dat Zebra Technologies gebruikmaakt van reeds bestaande apparaten die werknemers normaal ook nodig hebben om hun werk te doen. Deze apparaten zenden een Bluetooth-signaal uit om de afstand te meten. De technologie van Zebra werkt op een aantal reeds bestaande devices.

Werknemers volgen

Een andere mogelijkheid is dat bedrijven interacties van vijf minuten of langer tussen meerdere werknemers tvolgen. Mocht een van de medewerker positief getest worden op het coronavirus, kan er worden nagegaan met wie die werknemer in contact is geweest.

Het Amerikaanse bedrijf is vorige maand begonnen met het testen van de technologie in een Nederlandse distributiecentrum. Van de 200 medewerkers droegen 100 het apparaat bij zich. Supervisors herinnerden werknemers aan de afstand, maar straften hen niet als er een waarschuwing klonk. In het begin gaf het systeem ongeveer 80 waarschuwingen per dag uit, maar uiteindelijk zakte dit aantal tot nog maar 10 waarschuwingen per dag. Werknemers pasten zich aan en ook de software werd goed afgesteld.

