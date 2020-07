Herstel verwijderde bestanden gratis met Windows File Recovery

Microsoft heeft een nieuwe data recovery-tool uitgebracht in de Microsoft Store. Met Windows File Recovery kan je bestanden van zowel je pc, USB-sticks, externe harde schijven en SD-kaarten herstellen.

Windows File Recovery werkt op basis van de command line en beschikt over drie functies en staat normaal in de Default-modus. In deze modus probeert de tool bestanden en mappen te herstellen op basis van data die nog aanwezig is in de Master File Table (MFT) van een NTFS-partitie. De Segment-modus doorzoekt het bestandssysteem nog nauwkeuriger naar restanten van de verwijderde bestanden.

Als de gebruiker de verwijderde bestanden nog steeds niet gevonden heeft, kan er altijd nog gebruik worden gemaakt van de Signature-modus. Deze modus werkt op elk systeem en zoekt uitvoerig naar signatures van de meeste gangbare bestandstypen. Afhankelijk van de grootte en de snelheid van de schijf, kan dit erg lang duren.

Op het moment ondersteunt de tool ongeveer veertig bestandstypen, waaronder populaire typen als jpg, mp3, mp4, png, pdf, docx en zip. De volledige lijst staat op de hulppagina die Microsoft heeft opgezet voor mensen die het nodig hebben. Het is nog niet bekend of er een fatsoenlijk interface komt voor de applicatie.

Niet aarzelen

Het is wel belangrijk om meteen te zoeken naar de verwijderde bestanden die je per ongeluk hebt verwijderd. Des te meer een opslagapparaat gebruikt wordt om nieuwe bestanden op te slaan, des te kleiner de kans is dat de bestanden hersteld kunnen worden. Voorheen moesten Windows-gebruikers applicaties van derden gebruiken als ze bestanden wilden herstellen.

De nieuwe tool is te downloaden in de Microsoft Store en is beschikbaar voor de nieuwste Windows 10-versie (2004).