‘Microsoft wil nieuw besturingssysteem Windows 10X in 2021 uitrollen’

Een aangepaste versie van het OS Windows 10, Windows 10X, zal volgens ZDNet in 2021 uitgerold moeten worden. In eerste instantie zouden bedrijven en onderwijsinstellingen aan de beurt zijn om het besturingssysteem in gebruik te nemen.

Begin mei liet Microsoft doorschemeren dat Windows 10X niet langer werd ontwikkeld als OS voor dual-screen devices (zoals de Surface Neo), maar dat men de overstap had gemaakt naar single-screen apparaten. Volgens de informatie van ZDNet wordt daarmee ook de releasedatum, die later dit jaar had moeten plaatsvinden, doorgeschoven naar 2021. Een jaar later zou het besturingssysteem pas naar dual-screen devices komen.

In de lente van 2021 zouden bedrijven aan de slag kunnen met Windows 10X, net als de education-groep van Windows gebruikers. Afgezien van die draai in release zou er ook in eerste instantie geen ondersteuning komen voor Win32 apps in containers, zoals eerder wel werd aangekondigd. De support van dat onderdeel lijkt op zijn vroegst pas in 2022 te komen, wanneer het OS wordt uitgerold voor dual-screen devices.

‘Andere tijden door coronacrisis’

De aankondiging dat de lancering van Windows 10X door Microsoft werd verlegd, werd eerder dit jaar gedaan. Als reden hiervoor noemde Panos Panay, het hoofd van de Windows-tak binnen Microsoft, de coronacrisis. Volgens Panay was de wereld die men in oktober 2019 voor zich zag met betrekking tot dual-screen devices niet langer de realiteit, waardoor een switch plaats moest vinden. Vanwege het thuiswerken zouden laptops en desktops vaker gebruikt worden, in plaats van apparaten met meer schermen.

Voor het bestaande Windows 10 heeft het verleggen van prioriteit mogelijk ook gevolgen. Zo zou er slechts één feature-update worden uitgerold voor het OS in 2021, in plaats van twee zoals nu nog het geval is.

