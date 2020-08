Samen met Qualcomm heeft Google bijgedragen aan een flinke investering in de maker van Nokia-telefoons: HMD Global. Het investeringsbedrag is 230 miljoen dollar, omgerekend zo’n 195 miljoen euro.

HMD Global heeft een investeringsronde achter de rug waarbij het met succes een fiks bedrag ophaalde. Het bedrijf wordt inmiddels gewaardeerd op ongeveer 1 miljard dollar. HMD Global is er speciaal om Nokia-telefoons te ontwikkelen en op de markt te brengen. Het lijkt er dus op dat er weer een nieuwe telefoon gemaakt gaat worden.

Er is recentelijk ook al een nieuwe Nokia-telefoon aangekondigd. HMD Global heeft een 5G-toestel onthuld, maar we moeten nog zien wanneer dit toestel, Nokia 8.3, ook daadwerkelijk op de markt komt. Het bedrijf is van plan om met deze kapitaalinjectie 5G-telefoons beschikbaar te maken voor meer mensen. Het moet daarvoor waarschijnlijk nog meer de samenwerking zoeken met Amerikaanse providers, zoals Verizon, AT&T en Cricket Wireless, schrijft Venturebeat.

De vorige investeringsronde van HMD dateert alweer uit 2018. Toen haalde het 100 miljoen dollar op van onder andere Ginko Ventures, DMJ Asia Investment Opportunity en Wonderful Stars. Hopelijk is daar nog geld van over, want zeker nu de Amerikanen er alles aan doen om de Chinese opkomende markt buiten de poort te houden, kan daar best ruimte zijn voor een Europese aanbieder. Iets dat sowieso zeldzaam is op ons continent, waar immers geen andere telefoonmakers te vinden zijn.

Sowieso lijkt HMD Global zeer geïnteresseerd in Amerika. Het heeft laatst al zijn datacenter van Singapore naar Finland verplaatst, zodat de informatie wordt opgeslagen in Europa in plaats van Azië. Er is echter nog veel werk aan de winkel. Het marktaandeel van HMD Global in smartphones is waarschijnlijk zo’n 1 procent, geeft Centerpoint Research aan.

