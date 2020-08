Microsoft Surface Duo-smartphone verschijnt op 10 september

De nieuwe Android-telefoon van Microsoft verschijnt op 10 september. Het gaat om Surface Duo, een toestel met twee schermen dat 1.399 dollar (zo’n 1.200 euro) zal kosten.

Hoewel het toestel twee schermen heeft, gaat het niet om een opvouwbaar scherm. Het zijn wel twee losse schermen: elk scherm is 5,6 inch (1.800 x 1.350 pixels). Ze kunnen wel gezamenlijk als één scherm worden ingezet, waarbij ze dus echt tegen elkaar aankomen. De schermen zitten aan de binnenkant van het toestel en kunnen samen tot één scherm worden gemaakt van 8,1 inch.

Surface Duo

Het toestel is voorzien van een Snapdragon 855-chip. Daarnaast heeft het 6GB aan werkgeheugen en 265GB aan opslaggeheugen. De batterij is 3.577 mAh, wat niet extreem groot is, zeker niet voor twee schermen. Er is geen ondersteuning voor 5G.

Met de 11 megapixel-camera kunnen selfies worden gemaakt, maar de camera kan ook worden ingezet in videoconferenties. Het is op dit moment nog niet bekend of deze telefoon naar Nederland komt en wat hij dan zal kosten.

Laptops en tablets van Microsoft

De meeste Surface-toestellen zijn geen smartphones maar laptop/tablets, waardoor je zou kunnen denken dat dit een computer is. Het gaat echt om een smartphone, die je weliswaar met zijn schermgrootte van in totaal 8,1 inch wel een soort tablet zou kunnen noemen.