“In-app advertentie bugs worden sneller gefixt bij Android”

Een nieuw onderzoek suggereert dat problemen met betrekking tot in-app advertenties op Android-toestellen sneller worden opgelost dan bij de iOS versie van dezelfde app.

Het onderzoek is opgezet door researchers van de Harbin Institute of Technology, de Chinese University of Hong Kong, de Singapore Management University en de Monash University in Melbourne. De researchers namen 32 cross-platform apps uit de top 100 van zowel Google Play als Apple’s App Store onder loep. De verschillende apps kwamen uit 15 verschillende categorieën en hadden meer dan 100.000 reviews in beide app winkels.

Reviews verzamelen en analyseren

Voor de studie hebben de onderzoekers een simpele web crawler gebouwd om gebruikersreviews te verzamelen. Deze heeft tussen september 2014 en maart 2019 3.243.450 reviews van Google Play en 1.840.349 reviews uit de App Store gedownload. Dankzij een filter en verschillende post-processing stappen wisten de researchers in totaal 18.302 advertentie gerelateerde reviews uit de dataset te filteren.

Vervolgens werd bepaald hoe snel ontwikkelaars klachten met betrekking tot in-app advertenties wisten te fixen. Hiervoor keken de onderzoekers naar het aantal updates van een app in de tijd tussen het rapporteren van een probleem en het daadwerkelijk verhelpen ervan. Bij Google Play zouden dat gemiddeld 1,23 updates zijn, terwijl iOS ontwikkelaars daar gemiddeld 1,78 updates voor nodig zouden hebben. Hieruit concluderen de researchers dat in-app advertentie bugs bij Android sneller worden opgelost.

Verschillende klachten per platform

Sommige problemen zouden echter sneller gefixt worden bij iOS dan bij Android. iOS ontwikkelaars zouden bijvoorbeeld sneller zijn met het verhelpen van problemen met betrekking tot de oriëntatie, autoplay en notificaties. In het Android kamp zouden ze aan de andere kant weer sneller reageren op advertenties die niet overgeslagen kunnen worden en klachten over te veel reclames.

Ook variëren de klachten per platform. Android gebruikers zouden voornamelijk klachten hebben over opdringerige advertenties in de statusbalk, de hoeveelheid advertenties en het vertragen van de app. Bij iOS zouden gebruikers meer last hebben van het ongeautoriseerd verzamelen van data, de timing van advertenties, de ortiëntatie van het scherm door de reclames en het automatisch afspelen van promoties.

Te veel reclame

Over het algemeen gingen in het onderzoek de meeste klachten over het feit dat er teveel advertenties werden getoond (45,51 procent). Daarnaast klaagden gebruikers voornamelijk over hoe vaak advertenties werden getoond (25,02 procent) en de manier waarop reclames opeens verschenen (13,52 procent).

Opvallend aan de studie is dat de onderzoekers een AI-techniek genaamd supervised multi-label classification hebben gebruikt. Hierbij werden in dit geval de labels van de verschillende in-app advertenties voorspeld door het eerst analyseren van gelabelde training data. Hierdoor zouden de researchers veel meer informatie kunnen verzamelen en categoriseren dan bij eerdere onderzoeken.