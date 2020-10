Laptop-lijn Dell XPS 13 krijgt Intel 11 gen chips

Dell heeft een flinke upgrade aangekondigd voor zijn XPS 13-productlijn. Deze wordt voorzien van de elfde generatie chips van Intel. Het nieuws volgt kort nadat Intel nieuwe chips heeft aangekondigd.

De laptop-lijn van Dell krijgt weinig uiterlijke ontwerpveranderingen, maar aan de binnenkant zijn diverse veranderingen waarneembaar. Wel worden de laptops in duurzamere materialen ingepakt. Hierdoor nemen bedrijven die werken naar een duurzamere toekomst deze laptops mogelijk eerder in overweging .

Dell XPS 13

De XPS 13-laptops van Dell krijgen binnenkort dus Intel’s 11 gen Tiger Lake-processoren, waardoor ze sneller en beter moeten functioneren. De prestaties per watt zijn aanzienlijk beter dan die van hun voorgangers. Dat betekent niet alleen dat er sneller kan worden gerekend: het zou ook een positieve uitwerking hebben op de batterijduur van de laptop, schrijft TheNextWeb.

Dells lijn krijgt bovendien ondersteuning voor de Thunderbolt 4-standaard en de RAM-snelheid gaat naar 4.267 MHz. Dat is een flinke verbetering in vergeleken met de vorige van 3.733 MHz. Paradepaardje XPS 13 2-in-1 is straks in staat om gebruik te maken van Windows Hello. Hiervoor wordt een infraroodcamera toegevoegd.

Nederlandse releasedatum

Wanneer de nieuwe apparaten in Nederland verkrijgbaar zijn, dat is nog onbekend. In ieder geval komen ze vanaf vandaag naar de regio’s Canada en de Verenigde Staten.