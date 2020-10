Windows on ARM wordt steeds beter, binnenkort ook 64bit emulatie

Langzaam wordt Windows 10 on ARM steeds beter. Microsoft heeft nu bekendgemaakt dat het ook x64-applicaties gaat emuleren op ARM-systemen. Tot nu toe konden alleen 32bit applicaties worden geëmuleerd. Daarnaast komt Microsoft met native 64bit ARM applicaties van Microsoft Teams en de Edge browser.

We horen er langzaam steeds meer over, Windows on ARM. Windows on ARM is een speciale editie van Windows 10 die geschikt is voor systemen met een zogenaamde ARM-processor. ARM-processoren zitten vaak in mobiele apparaten zoals smartphones en tablets, maar beginnnen nu langzaam ook hun weg te vinden naar laptops.

Initieel was het grote probleem dat Microsoft weer vanaf nul een applicatie database moest gaan opbouwen. Dat heeft het opgelost door 32bit Windows-applicaties te emuleren op ARM. Op die manier konden veel traditionele applicaties ook op deze ARM-systemen draaien. Binnenkort komt daar ook een emulatie bij voor 64bit applicaties, waardoor alle Windows-applicaties ook op ARM-systemen kunnen draaien.

De Windows on ARM-laptops zijn net even anders dan de laptops met Intel processoren. Het komt er meestal op neer dat ze net wat minder brute rekenkracht hebben dan hun Intel tegenhanger, al is het verschil tegenwoordig klein. Wel is ARM eigenlijk altijd veel energiezuiniger, waardoor de accuduur van een systeem een stuk langer is. Ook kunnen ze vaak efficienter omgaan met bepaalde taken, zo gaat het renderen van video’s vaak sneller op ARM-chips dan op een Intel-chip.

Om applicaties optimaal gebruik te laten maken van deze ARM-chips moeten ze wel worden aangepast of geoptimaliseerd voor ARM. Dat heeft simpelweg tijd nodig. Eerst moet het aanbod Windows on ARM-laptops fors omhoog, waardoor er ook meer en meer gebruikers komen. Voor applicatie ontwikkelaars wordt het pas interessant om hun applicaties te optimaliseren, als er ook echt een gebruiksgroep is. Gebruikers willen echter pas een dergelijk systeem, als ze de garantie hebben dat hun applicatie ook werkt. Daarom heeft Microsoft ervoor gezorgd dat alle applicaties die voor een normale Windows 10-versie beschikbaar zijn (x86-applicaties), ook werken op Windows on ARM via een emulatielaag. Binnenkort komen daar dus ook de 64bit applicaties bij.

Microsoft is zelf ook nog druk bezig om applicaties te optimaliseren. In november zal Microsoft nieuwe versies van Microsoft Teams en de Edge browser beschikbaar maken voor Windows on ARM. Daarmee zullen deze applicaties veel beter werken op Windows on ARM.

Hoe de toekomst van Windows 10 on ARM eruit ziet is nog onduidelijk. Microsoft is hier nog niet echt spraakzaam over en veel fabrikanten houden vooralsnog vast aan Intel. Met de komst van de x64 emulatie gaat dat mogelijk veranderen.

Tip: Microsoft is grip op Windows 10 updateproces verloren