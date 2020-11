Apple houdt op 10 november evenement, waarschijnlijk laptoponthulling

Apple heeft onlangs weer een uitnodiging voor een evenement waarop het producten gaat aankondigen. Het evenement vindt plaats op 10 november. Naar verwachting zal de techgigant nieuwe laptops lanceren met een zelf ontwikkelde processor.

Het evenement gaat onder de naam “One More Thing”. Zoals gewoonlijk laat de uitnodiging echter niks weten over wat er precies onthuld zal worden. Toch zijn er de nodige speculaties en lijkt het erop dat we nieuwe MacBooks kunnen verwachten.

Eerder dit jaar lanceerde Apple in juni al nieuwe versies van iOS, iPadOS en watchOS. In september onthulde het bedrijf een nieuw iPad Air en Apple Watch Series 6 smartwatches. Het meest recente evenement vond plaats in oktober, waar we kennis mochten maken met een nieuwe reeks iPhones. Opvallend is dat er tot nu toe nog geen nieuwe laptops op de markt zijn verschenen, wat de kans groot maakt dat deze op 10 november onthuld zullen worden.

Eigen Apple Silicon CPU

Mocht Apple deze maand inderdaad nieuwe MacBooks uitbrengen, zullen deze naar alle waarschijnlijkheid voor het eerst voorzien zijn van een eigen processor. Sinds 2005 gebruikt het bedrijf chips van Intel. In juni liet de iPhone maker echter weten bezig te zijn met de ontwikkeling van CPU’s gebaseerd op de Arm-architectuur. Deze zouden volgens de berichten onder de naam “Apple Silicon” gaan en gebaseerd zijn op de A14 chip, die we momenteel in de nieuwe iPhones en iPad Air vinden.

Het zou gaan om drie nieuwe laptops, namelijk een 13 inch MacBook Air en twee Macbook Pro’s. De MacBook Pro zou verschijnen in een 13 inch en 16 inch versie. Afgezien van de nieuwe processor zouden er echter volgens Bloomberg geen significante veranderingen zijn ten opzichte van de huidige modellen.

Het One More Thing event zal op 10 november, net zoals de vorige events, online plaatsvinden. Belangstellenden kunnen het evenement live streamen via de Apple website, YouTube en Apple TV vanaf 19.00 uur.

