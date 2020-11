‘Verkoop van laptops en desktops in de lift door coronacrisis’

In 2020 heeft er een flinke groei plaatsgevonden van de verkoop van computers. Dit is voor een groot deel te danken aan het grote aantal mensen dat tijdens de coronacrisis thuiswerkt.

Na een lange afname van populariteit, blijken veel gebruikers dit jaar toch weer nieuwe computers te kopen, blijkt uit een rapport van de IDC. De totale markt in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) is met 12,7 procent gegroeid.

Laptops en desktops

De groei in verkoop is zowel bij laptops als bij vaste computers te meten. Volgens de IDC zitten hier verschillende redenen achter. Aan de ene kant zorgt het grote aantal thuiswerkers dat veel mensen investeren in een laptop om mobiel te kunnen werken.

Aan de andere kant investeren veel mensen in een snelle computer om thuis games te kunnen spelen. De IDC speculeert ook dat mensen desktops kopen omdat ze relatief goedkoper zijn dan laptops voor vergelijkbare specificaties.

Iedereen een eigen computer

Toch verwacht IDC dat vooral laptops in populariteit blijven stijgen, gevoed door de behoefte om elk persoon in een huishouden zijn eigen computer te geven. Die is bijvoorbeeld nodig voor het thuis volgen van lessen terwijl er lockdowns actief zijn.

Aanhoudende behoefte

Ook in de komende jaren verwacht IDC een aanhoudend grote behoefte aan nieuwe computers. In het laatste kwartaal van 2020 verwacht de onderzoeksorganisatie ten opzichte van Q4 2019 een groei van 12,1 en 7,6 procent in respectievelijk de CEE- en MEA-markten.

Aanvankelijk was het IDC nog negatief over de gevolgen van de coronacrisis in de IT-markt. In maart dacht het bureau dat de uitgaven in de sector in 2020 flink lager uit zouden vallen en de markt was in het eerste kwartaal ook daadwerkelijk gekrompen. In mei suggereerde het bureau dat de uitgaven over het hele jaar met 5,1 procent zouden dalen, maar die cijfers blijken weer opgekrabbeld te zijn.