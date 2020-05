‘IT-uitgaven dalen met 5,1 procent in 2020’

De uitgaven aan IT zullen dit jaar met 5,1 procent dalen, voorspelt marktanalist IDC. De aanhoudende coronacrisis dwingt bedrijven te bezuinigen op IT-uitgaven.

IDC voorspelde oorspronkelijk dat de uitgaven voor IT dit jaar met 5 procent zouden groeien. In maart herzag de marktanalist de voorspelling nadat het coronavirus zich verder begon te verspreiden. Uiteindelijk voorspelde IDC slechts een groei van 1 procent.

Nu we twee maanden verder zijn, wordt de voorspelling voor 2020 weer bijgesteld. De marktanalist vermoedt dat de IT-uitgaven met 5,1 procent zullen dalen. Er is niet alleen maar negatief nieuws in de IT-markt. IDC verwacht namelijk dat de infrastructuurmarkt met 3,8 procent zal groeien tot algehele waarde van 237 miljard dollar (219 miljard euro).

De verwachting is dat bedrijven geld blijven uitgeven aan cloudimplementaties. Deze investeringen zullen misschien zelfs versneld doorgevoerd worden om kosten te beheren. Volgens IDC zijn enterprises van plan kapitaaluitgaven voor upgrades aan bestaande on-premises datacenters en toepassingen uit te stellen. Dit betekent dat ondernemingen minder geld beschikbaar hebben voor nieuwe apparaten en hardware.

Onzekere toekomst

IDC voorspelt een daling van 12,4 procent aan hardware-investeringen. De kans is groot dat de economische gevolgen van de coronavirus een negatief effect zullen hebben op zaken als de nieuwe updates naar 5G-smartphones. Ook de computermarkt zal nog verder inzakken, een trend die al langer gaande is sinds de meeste gebruikers naar Windows 10 zijn overgestapt.

Door de aanhoudende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, worden grote projecten massaal uitgesteld. Als gevolg hiervan verwacht IDC dat de software- en dienstenuitgaven met 1,9 procent en 2,6 procent zullen dalen.

“De IT-uitgaven zijn op dit moment zeer ongelijk verdeeld over bedrijven die te maken hebben met het soort crisis dat in veel noodplannen niet was voorzien,” zegt Stephen Minton, program vice president Customer Insights & Analysis group van IDC. “Alles bij elkaar genomen verwachten we dat vroege gebruikers van cloud en andere digitale technologieën het beste in staat zijn om deze storm te bedwingen met de minste verstoring vanuit een operationeel perspectief. Zelfs als de directe impact op de inkomsten steeds meer wordt beïnvloed door externe factoren die geen enkele CEO of CIO zag aankomen.”