‘Apple werkt aan processors met 16 tot 32 cores’

Apple lijkt te werken aan nieuwe processors voor toekomstige computers met veel meer cores dan de vier die in de M1 te vinden zijn. De chips zouden bedoeld zijn voor luxere MacBooks, iMacs en zelfs de Mac Pro.

De geruchten komen van Bloomberg, die een roadmap van Apple in handen lijkt te hebben. De website verwacht dat de nieuwe Apple-chips een stuk sneller worden dan hun tegenhangers van Intel.

Meer cpu-cores

Aanvankelijk zou het bedrijf komen met een chip die bestaat uit 16 snelle cores en vier zuinige. Deze processor is bedoeld voor duurdere varianten van de MacBook Pro en de iMac. Aan de hand van binning zouden er ook varianten gemaakt kunnen worden met 8 of 12 snelle cores. Deze chips met 16 cores zouden in het begin van 2021 al uit kunnen komen

Voor snellere computers als de Mac Pro zou Apple ook werken aan een variant met 32 cores. Ook deze processor beschikt over vier zuinigere cores voor basistaken. Dergelijke chips worden per eind 2021 of mogelijk 2022 verwacht.

Snellere gpu

Ook de gpu in de nieuwe socs worden verbeterd. In de huidige M1 heeft Apple acht gpu-cores verwerkt, waarvan er in sommige gevallen één is uitgeschakeld. Vermoedelijk gaat Apple 16 of 32 gpu-cores verwerken in de nieuwe soc met 16 processorcores. De 32-coreprocessor waar Apple aan werkt, zou zelfs 64 of 128 gpu-cores moeten krijgen. Die laatste gpu’s zouden sneller moeten worden dan de gpu’s van AMD en Nvidia die Apple tot nu toe gebruikt heeft.

Apple Silicon M1

Apple heeft in november de eerste computers met Apple Silicon M1-chips uitgebracht. Het gaat om een chip met 4 snelle cores, 4 zuinige cores en 8 gpu-cores. De chip is beschikbaar in de MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini. De cpu-cores zijn de snelste die ooit op de ARM-architectuur zijn gebaseerd. In tests blijkt alleen de Zen 3-architectuur van AMD op basis van x86 momenteel nog sneller te zijn.