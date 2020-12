64-bit x86-emulatie op ARM in nieuwe testbuild Windows 10

Microsoft heeft in de nieuwste Insider Preview van Windows 10 ondersteuning voor emulatie van 64-bit x86-applicaties toegevoegd op ARM-processors. Hierdoor kunnen laptops met ARM-cpu’s in theorie alle Windows-software draaien.

Microsoft werkt al langer aan x86-emulatie op ARM-processors, maar tot op heden wist het bedrijf dit alleen nog voor elkaar te krijgen in 32-bitapplicaties. Door deze beperking werkten een aantal grotere programma’s niet op laptops met ARM-processors.

Prestaties

Het emuleren van x86 op ARM kost wat rekenkracht, waardoor momenteel de prestaties van x86-applicaties op de nog niet bijster snelle ARM-processors gemiddeld lager zijn dan op x86. Microsoft heeft in zijn blogpost over x86-64 niets verteld over hoe het met de prestaties staat. Wel belooft het bedrijf dat compatibility en prestaties in de toekomst beter worden.

Build 21277

De ondersteuning voor 64-bit x86-applicaties is onderdeel van Build 21277. Aan de build is verder de emoji uit Unicode 12.1 en 13.0 toegevoegd en verbeteringen aangebracht aan de nieuwe schermafdrukfunctie in Windows 10. Verdere wijzigingen zijn onder andere:

Veranderingen aan animaties van vensters;

Ondersteuning voor een gespleten toetsenbord in portretverhouding;

De mogelijkheid om het oude knipprogramma de deïnstalleren;

Aanpassingen in Taakbeheer en de Register-editor;

Mapjes in het startmenu met slechts één onderliggende applicatie worden vervangen door een directe link naar het programma zelf.

Apple

Ook Apple timmert hard aan de weg van x86-emulatie op ARM-processors. De nieuwe MacBook Pro, MacBook Air en Mac mini zijn uitgerust met Apple Silicon M1-processors op basis van de ARM-architectuur. Toch kunnen ze met een vrij beperkt prestatieverlies alle x86-applicaties draaien met behulp van de Rosetta 2-emulator.

Tip: ‘Windows 10 krijgt mogelijk ondersteuning voor Android-apps’