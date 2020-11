Bronnen beweren dat Samsung van plan is zijn nieuwe Galaxy S-smartphones in januari uit te brengen. De Koreaanse leverancier wil het nieuwe vlaggenschip een maand eerder uitbrengen om zo marktaandeel van Huawei te pakken.

Huawei zit in zwaar weer nadat de Verenigde Staten vorig jaar met een verbod kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen geen zaken doen met Huawei, waardoor onder andere Google’s apps niet meer zomaar te gebruiken zijn op de telefoons. Huawei was hard aan de weg aan het timmeren om de plek van Samsung in te nemen, maar ziet nu al enige tijd het tegendeel gebeuren. Consumenten raken het vertrouwen kwijt.

Samsung versus Huawei

Tijd voor Samsung om zijn voordeel uit de situatie te halen, zo lijkt het. De smartphonemaker wil de nieuwe Galaxy S21 eind januari op de markt brengen. Dat is opvallend, want dit jaar kwam de Galaxy S20 uit in maart. Het nieuws komt niet van Samsung: het is een gerucht dat is gestart door een bron die heeft gesproken met Reuters.

Samsung moet meer terrein winnen in de Verenigde Staten. Er werden 59 procent minder Galaxy-telefoons verscheept in de Verenigde Staten in het tweede kwartaal, vergeleken met datzelfde kwartaal een jaar eerder. Samsung heeft daarbij onder andere last van Apple, dat datzelfde kwartaal juist 15 procent meer iPhone 11’s verkocht.

Smartphone-chips

De reden dat Samsung hier nu voor kiest is waarschijnlijk omdat Huawei op het punt staat om geen voorraden meer te hebben. Dit schijnt te zijn gezegd door iemand die bij een grote smartphonechipleverancier werkt. Als Huawei geen chips meer heeft voor zijn smartphones, dan zal het naar andere opties moeten zoeken. De tijd die het daarvoor nodig heeft wordt nu door Samsung handig gebruikt om eerder met een smartphone te komen.