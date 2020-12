Windows 10X krijgt ondersteuning voor Modern Standby

Windows 10X krijgt een stand-bymodus waarbij basisprogramma’s blijven draaien en waar de computer snel weer uit kan opstarten. Dit is vergelijkbaar met de stand-byfunctie die smartphones standaard gebruiken.

Modern Standby was al langer beschikbaar op Windows 10, maar een ondersteuningsdocument van Microsoft bevestigt dat de functie ook naar Windows 10X komt.

In tegenstelling tot de gebruikelijke stand-bymodus in Windows, waarbij de computer niets doet terwijl stand-by is geactiveerd, voert de computer in de Modern Standby-stand nog wel taken uit als het ophalen van e-mails, het uitvoeren van updates en het downloaden van bestanden. Ontwaken uit Modern Standby gebeurt een stuk sneller dan uit de ‘gewone’ stand-bymodus.

Microsoft heeft de functie voor het eerst geïntroduceerd in Windows 8 onder de naam Connected Standby. Deze functie beperkte zich echter tot het uitvoeren van updates terwijl de computer in stand-by stond.

Windows 10X komt naar alle waarschijnlijkheid begin 2021 uit. Het systeem was aanvankelijk bedoeld voor gebruik in opvouwbare computers met twee schermen. Microsoft besloot later om het ook geschikt te maken voor goedkope laptops, om zo de concurrentie met Chromebooks aan te kunnen gaan.

